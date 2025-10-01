Una plaga de jabalíes atemoriza a los vecinos de un pueblo de Toledo: "Entran en jardines y parcelas"

Imagen de uno de los jabalíes captados junto a los destrozos que están produciendo.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de San Román de los Montes (Toledo) ha anunciado que presentará en el próximo pleno ordinario una moción para exigir al equipo de gobierno que adopte medidas inmediatas frente a la proliferación de jabalíes en las urbanizaciones de Serranillos Playa y Reguerones.

Los socialistas han denunciado que desde hace meses los vecinos de estas zonas vienen alertando de la presencia continua de estos animales en calles, jardines y parcelas privadas.

Lo que en un inicio podía parecer un episodio puntual se ha convertido, según han afirmado, en un problema de seguridad ciudadana y salud pública que además repercute negativamente en la convivencia vecinal.

La situación ha quedado reflejada en numerosos vídeos difundidos por los residentes, en los que se aprecia a los jabalíes deambulando con tranquilidad entre viviendas y espacios comunes.

Este fenómeno ha provocado daños en instalaciones, alarma entre la población y un temor creciente por la integridad física de las familias.

El PSOE acusa al gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa del Partido Popular Luisa Nieto, de mirar hacia otro lado y de agravar con su inacción un problema que no solo afecta a los vecinos, sino que también perjudica la imagen turística del municipio.

Los socialistas recuerdan que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya ha trasladado propuestas concretas a la alcaldesa, aunque, aseguran, hasta ahora no se ha puesto en marcha ninguna actuación eficaz.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones figura la contratación de una empresa especializada en el control de poblaciones mediante trampas y dardos tranquilizantes, una medida que consideran imprescindible para frenar una situación que califican de insostenible.

La moción que defenderán en el pleno también contempla la necesidad de que los servicios técnicos municipales evalúen de inmediato los daños ocasionados y definan un protocolo de actuación, así como que se refuercen las tareas de limpieza y recogida de residuos en las urbanizaciones afectadas.

Del mismo modo, los socialistas insisten en que el Ayuntamiento debe mantener una comunicación directa con los vecinos para informar de cualquier incidencia y solicitar apoyo económico a la Diputación de Toledo con el fin de sufragar los costes que se deriven de estas intervenciones.

En palabras del grupo municipal, "la ciudadanía de San Román de los Montes merece respuestas rápidas y eficaces que garanticen su seguridad, tranquilidad y calidad de vida".

Por ello, instan al equipo de gobierno a "dejar a un lado las excusas y a actuar con responsabilidad ante lo que consideran un grave problema de salud pública y seguridad".