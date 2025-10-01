La Diputación de Toledo respalda a Navahermosa con mejoras urbanas y culturales por valor de 150.000 €

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado la localidad de Navahermosa para conocer de primera mano las actuaciones realizadas en el municipio gracias al apoyo económico de la institución provincial.

Acompañada por la alcaldesa, María Soledad Ortiz, y parte de su equipo de Gobierno, Cedillo ha recorrido varias de las infraestructuras renovadas en los últimos meses, que suponen una inversión cercana a los 150.000 euros.

Durante la visita, Cedillo ha destacado el compromiso de la Diputación con los pueblos de la provincia, "especialmente con los más pequeños para que puedan seguir avanzando, mejorando sus infraestructuras y los servicios que ofrecen a sus ciudadanos. Apostamos por la vida en nuestros pueblos y en el mundo rural, trabajando para fijar población y garantizar un futuro de oportunidades en toda la provincia", ha subrayado.

La presidenta Cedillo conoció el Centro Cultural y Social 'La Raña' Diputación de Toledo

Entre las mejoras ejecutadas se encuentra la renovación del tejado del Centro Cultural y Social 'La Raña', así como la pavimentación de la calle Carril del Castillo y la calle Norte, financiadas a través de un convenio de colaboración con la Diputación.

Renovación

Asimismo, Cedillo ha comprobado la renovación integral de la calle Joaquín García Morato, dentro del Plan Extraordinario de Inversiones 2025.

Esta actuación ha incluido la modernización de la red de alcantarillado y abastecimiento de agua, además de la calzada y las aceras, respondiendo a una de las principales demandas vecinales.

La Diputación ha destinado en total cerca de 75.000 euros para la renovación de Joaquín García Morato, y una cantidad similar para la rehabilitación del centro cultural y las mejoras en las calles Carril del Castillo y Norte.

Obras necesarias

Por su parte, la alcaldesa de Navahermosa agradeció el respaldo constante de la institución provincial y aseguró que "gracias a este apoyo los ayuntamientos pequeños podemos afrontar obras muy necesarias, que suponen un antes y un después para nuestros municipios".

Con esta visita, la Diputación de Toledo reafirma su cercanía a los municipios de la provincia y su apuesta por un desarrollo equilibrado de las zonas rurales, apoyando a los ayuntamientos en la prestación de servicios esenciales y en la mejora del bienestar de sus ciudadanos.