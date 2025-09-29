El Centro Cultural San Marcos de Toledo se dedicará "íntegramente" a los artistas toledanos en noviembre

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado que a partir del próximo mes de noviembre el Centro Cultural San Marcos se dedicará "íntegramente" a los artistas toledanos. Los creadores podrán presentar sus obras en este singular espacio a través de una convocatoria pública que se dará a conocer en los próximos días.

Este anuncio se ha producido durante el acto de inauguración de la exposición fotográfica de los 40 años de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha, que estará abierta en el centro expositivo hasta el próximo 12 de octubre.

Velázquez ha destacado que el Ayuntamiento de Toledo busca que San Marcos "sea un centro de referencia internacional, pero también un lugar de encuentro para el talento toledano", lo que representa un "paso muy importante para acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad". Esta iniciativa nace con la vocación de ofrecer oportunidades a los creadores locales.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto a Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Algunas de las imágenes de la exposición.

"Los artistas toledanos llevan muchos años trabajando y creemos que ha llegado el momento de poner San Marcos a su servicio. Cualquier persona de la ciudad que sienta que tiene algo que aportar podrá exponer aquí su obra", ha remarcado el alcalde.

El alcalde ha recordado que en los últimos meses el Centro Cultural San Marcos ha sido objeto de mejoras en su infraestructura, incluyendo la renovación de paneles y suelos, así como la instalación de una nueva iluminación "equiparable a la de salas de exposición de referencia mundial".

Por ello, se ha mostrado "encantado de abrir las puertas de este edificio a una muestra que no es cualquier exposición, sino un ejercicio de memoria y reconocimiento al periodismo en nuestra sociedad", afirmó.

Inauguración oficial de la muestra.

La exposición

Respecto a la muestra, el alcalde ha señalado que sus profesionales son "guardeses de la memoria colectiva de la región", reconociendo el trabajo diario que realizan en la delegación castellanomanchega.

Por su parte, el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, ha destacado que estas fotografías no pretenden protagonizar la historia, sino registrarla, ser "testigo", para narrarla "tal como es" sin inventarse los hechos y para luchar "contra la desinformación".

La portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, ha indicado que lo que se puede ver en San Marcos son "40 años de información, 40 años de imágenes, 40 años de recuerdos", un periodo que celebra "la democracia, la Constitución, el Estatuto de Autonomía" y, en paralelo, el nacimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Finalmente, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha apuntado que la muestra visitará el Parlamento regional y podrá ser visitada "por los ciudadanos y ciudadanas de Toledo y de la región y de cualquier lugar", una vez que abandone el centro cultural de la capital.