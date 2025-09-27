El aparcamiento de Azarquiel cerrará parcialmente en Toledo el domingo y el lunes: piden que Safont sea gratis

El aparcamiento de Azarquiel, junto a la estación de tren de Toledo y a los pies del Casco Histórico, cerrará parcialmente este domingo y lunes 28 y 29 de septiembre debido a un rodaje cinematográfico.

Según informan los carteles colocados por la productora Mambo Crew, el incumplimiento de la prohibición de aparcar supondrá que se avisará a la grúa.

El parking de Azarquiel es utilizado diariamente por centenares de toledanos que trabajan en el Casco o se desplazan a Madrid en tren para completar su jornada laboral, además de numerosos visitantes que llegan hasta allí con sus vehículos para visitar la ciudad.

El lunes habrá unas 100 plazas menos de aparcamiento y el alcalde pone un cartel con nocturnidad, cuando muchos de sus usuarios ya están de fin de semana y los viernes muchos teletrabajan. Verás q sorpresa el lunes.



El cierre parcial de Safont por el rodaje ha sido advertido a través de las redes sociales por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, que han criticado la gestión municipal al respecto.

A través de su cuenta oficial de X, los socialistas han recordado que "el lunes habrá unas 100 plazas menos de aparcamiento y el alcalde pone un cartel con nocturnidad, cuando muchos de sus usuarios ya están de fin de semana y los viernes muchos teletrabajan. Verás qué sorpresa el lunes".

Por ello, han pedido al alcalde, el 'popular' Carlos Velázquez, que durante los días de rodaje suprima la ORA magenta en el cercano aparcamiento disuasorio de Safont, donde los vehículos empadronados en Toledo no pagan por estacionar, pero sí aquellos de los vecinos de los pueblos cercanos y visitantes.