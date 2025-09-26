PP y Vox aprueban solos en el Pleno presionar al Gobierno por las infraestructuras "pendientes" en Toledo

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este viernes una moción presentada por el Partido Popular (PP), con el apoyo de Vox, socio en el Ejecutivo municipal, para "presionar e instar" de manera conjunta al Gobierno de España a ejecutar de forma urgente las inversiones en infraestructuras y servicios que "llevan años comprometidas con la ciudad".

La moción, cuyo debate se ha centrado en un cruce de acusaciones entre PP y PSOE, ha salido adelante por un resultado de 13 votos a favor (PP y Vox) frente a 12 en contra (PSOE e IU).

La propuesta del PP invitaba a todos los grupos a "ir de la mano" para solicitar a las administraciones la activación de proyectos esenciales como el nuevo ramal de conexión entre TO-22 y TO-23 o el tercer carril, paralizados desde hace años.

José Manuel Velasco (PP) ha lamentado los "compromisos incumplidos" y ha señalado que la respuesta del Ministerio de Transportes sigue siendo que la licitación de los proyectos se producirá "cuando lo permitan las condiciones presupuestarias", la misma excusa que, según el edil, se repite desde que en 2023 Carlos Velázquez accedió a la Alcaldía de Toledo.

Velasco ha insistido en que "solo este equipo de Gobierno está levantando la voz" para reclamar las inversiones comprometidas en la ciudad y ha interpelado directamente a la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, durante la anterior legislatura concejala de Obras y Servicios en el Ayuntamiento de Toledo.

El popular ha sugerido que el PSOE debería usar su cercanía con el Gobierno central y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del mismo signo político, para lograr la ejecución de las obras.

Posteriormente, para cerrar la moción, el portavoz del PP, Juanjo Alcalde, ha elevado el tono acusando a De la Cruz de generar "mentiras, bulos, crispación" y ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no hace nada por Toledo nada más que mal", tildando al PSOE de "una pesadilla" para Toledo y para España.

Alcalde ha reprochado a la concejala que le interesa más su "ascenso político" que los intereses de los toledanos y que tiene la opción de cumplir con lo que el PSOE dice defender, aludiendo a una reciente entrevista de Noelia de la Cruz publicada en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El papel de Vox

Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo y concejala de Vox, ha intervenido en defensa de la propuesta, aludiendo a los "años de anuncios y propaganda" de la anterior etapa, con Milagros Tolón -exalcaldesa y actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha- al frente y ha interpelado a la portavoz del PSOE, De la Cruz, instándola a demostrar su "compromiso con la ciudad" y a ser "valiente" sumándose a la moción.

El PSOE se explica

Noelia de la Cruz se ha defendido y ha recriminado al PP que la misma moción que ahora traen al Pleno, ellos mismos la votaron en contra en pasadas legislaturas, por lo que su petición de "ir de la mano" carece de credibilidad.

La socialista ha exigido al alcalde de Toledo que se ponga "a trabajar" en lo que les corresponde en la parte municipal, acusando al bipartito de estar "muy cómodos" en su gestión y de no interesarles la movilidad de la ciudad.

Ha pedido al primer edil que dote de presupuesto el arreglo de las calles Vía Tarpeya y Ventalomar, ya que ambas son de titularidad municipal, esenciales desde su punto de vista para combatir los atascos diarios.

Además, ha defendido la gestión del anterior equipo de gobierno y del ejecutivo de Pedro Sánchez, señalando que el actual equipo solo inaugura las actuaciones que Milagros Tolón dejó "proyectadas en la ciudad" y que financia "el Gobierno de España".

Ha acusado a Velázquez de ser responsable directo del parón en la ejecución del proyecto de la Ronda Sureste, al haberlo “guardado en un cajón” durante su etapa como portavoz de Sanidad en el Gobierno de Cospedal.

Por su parte, el grupo municipal de Izquierda Unida (IU) ha votado en contra de la moción.