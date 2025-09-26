Cañizares descarta su expulsión de Vox y niega que Atenea sea el germen de un nuevo partido: "No hago nada ilícito ni ilegal"
La vicealcaldesa de Toledo asegura que se siente "cómoda" en la formación de Santiago Abascal y niega llamadas tras su incorporación al proyecto de Iván Espinosa de los Monteros.
Más información: La vicealcaldesa de Vox en Toledo, Inés Cañizares, se integra en la plataforma de Espinosa de los Monteros
Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo, y recién nombrada secretaria-tesorera de Atenea, la plataforma de Iván Espinosa de los Monteros, asegura que su militancia es compatible con este proyecto y niega que sea el germen de un nuevo partido.
Cañizares ha comparecido este viernes, tras la celebración del Pleno municipal, para zanjar la polémica surgida tras su nombramiento en un papel clave dentro de la nueva plataforma de pensamiento liderada por el exportavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
La concejala de Vox ha asegurado que su participación en el think tank es "perfectamente compatible" con su militancia y ha descartado la posibilidad de ser expulsada de su partido.
A la salida de la sesión plenaria, Cañizares ha manifestado que Atenea "no es un partido político ni se va a presentar a las elecciones" como tal.
En este sentido, ha defendido que se trata de "centro de pensamiento" y "una asociación sin ánimo de lucro" destinada a "acercar muchísimo talento y personas con conocimientos que pueden aportar soluciones al margen de los partidos políticos".
"Digo las cosas claras"
"Sigo dentro de mi partido, cómoda como he estado siempre. Saben que soy una persona que digo las cosas y que voy de frente porque yo no tengo miedo a nada ni a nadie. Pero ni fuera ni dentro de mi partido", ha señalado.
"Y precisamente lo que hago es apoyar el proyecto de un gran compañero al que quiero y estimo muchísimo y con el que he trabajado codo con codo durante años y me parece una persona con mucho talento y una gran capacidad de liderazgo", ha añadido.
Preguntada sobre la posibilidad de que su adhesión a esta plataforma pueda suponerle la expulsión de Vox, ha sido tajante: "Yo no tengo miedo a nada ni a nadie, no estoy haciendo nada ilícito, nada ilegal, no estoy atacando a nadie, no estoy contra nadie (...) Creo que no hay ninguna incompatibilidad con que yo milite en un partido, en este caso en Vox, y que además pertenezca a una asociación".
Cañizares ha negado cualquier mensaje de Vox al respecto. "A día de hoy, no he recibido ninguna llamada, ninguna nota, ninguna llamada de atención, absolutamente nada."
Seguirá en Toledo
Respecto a sus responsabilidades en el Ayuntamiento, ha asegurado: "voy a seguir siendo vicealcaldesa como hasta ahora, sin ningún tipo de modificación ni de variación".
Respecto al horizonte electoral de 2027, y si se ve revalidando su candidatura a la Alcaldía de Toledo, ha manifestado que su voluntad es siempre estar "a disposición del partido" sin una postura contundente al respecto.