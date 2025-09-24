La Diputación de Toledo respalda un reto de 80 kilómetros para ayudar a Enzo, un niño que lucha contra una enfermedad rara

La Diputada de Deportes junto a David, el padre de Enzo y los alcades de Santa Olalla y Escalonilla Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo ha acogido hoy la presentación del reto solidario "80 kilómetros por Enzo", una iniciativa impulsada por David Martín, vecino de Santa Olalla, que recorrerá a pie más de una docena de municipios.

El objetivo es apoyar al pequeño Enzo, un niño de Escalonilla que con apenas un año de vida se enfrenta a un síndrome genético polimalformativo, una enfermedad rara y sin cura.

La diputada de Deportes, Pilar Martín, ha destacado el respaldo de la institución provincial a esta causa que refleja, según sus palabras, "la fuerza de la solidaridad, la determinación y la unión de toda una comunidad en torno a una familia que necesita apoyo".

La Diputada de Deportes Pilar Martín Diputación de Toledo

En el acto también han intervenido el padre del niño, Raúl Gutiérrez, que ha agradecido el aliento recibido y ha animado a los ciudadanos a participar el próximo sábado en esta marcha solidaria.

Reto solidario

"Este reto no es solo un desafío personal: es una oportunidad para que Enzo y su familia no se sientan solos", ha señalado David Martín.

El recorrido comenzará el 27 de septiembre a las 8:00 horas en Santa Olalla y atravesará Carriches, Carpio de Tajo, La Mata, Carmena, Alcabón, Val de Santo Domingo, Noves, Portillo, Fuensalida, Barcience, Torrijos, Gerindote y concluirá en Escalonilla, el municipio natal de Enzo.

Toda ayuda

Los vecinos, asociaciones y colectivos podrán sumarse caminando o pedaleando en algún tramo, animando desde las calles o colaborando económicamente.

Además, se ha habilitado un "Dorsal Cero" y aportaciones vía Bizum, junto a la venta de calcetines solidarios a través de la cuenta de Instagram @por_ti_la_luna_enzo. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a las terapias que necesita el pequeño.

Mensaje de ánimo

El alcalde de Santa Olalla, Pedro Congosto, y la alcaldesa de Escalonilla, Sonia Gómez, han puesto en valor el respaldo de los municipios de la comarca. "Cada paso y cada kilómetro son un mensaje de ánimo y un rayo de esperanza para Enzo y su familia", ha asegurado Gómez.

La diputada de Deportes ha resumido el espíritu del reto con un mensaje de aliento: "Aquí comienza un camino lleno de esperanza en el que esta familia no va a estar sola, porque juntos somos más fuertes".