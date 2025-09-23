La ordenanza de turismo de Toledo no se aprobará este viernes para incorporar mejoras y entrará en vigor en 2026

La ordenanza municipal de turismo de Toledo no se elevará al Pleno de este viernes para su aprobación definitiva. La decisión, confirmada por el concejal de Turismo, José Manuel Velasco, en la Comisión de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno de este martes, responde a la voluntad de incorporar "mejoras" basadas en algunas de las 12 alegaciones recibidas durante el período de exposición pública. La ordenanza, aprobada inicialmente en julio, entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

El concejal de Turismo ha justificado el aplazamiento, que estaba previsto para el Pleno de este viernes, argumentando que el objetivo del gobierno municipal no es la urgencia, sino "mejorar" la convivencia entre el principal motor económico de la ciudad y la convivencia vecinal en el Casco Histórico.

A pesar de que la coalición PP-Vox podría haber aprobado la ordenanza con sus votos, Velasco ha optado por un proceso más dialogado. El documento deberá volver a pasar por la Junta de Gobierno Local para integrar algunas alegaciones, y se dará un plazo de cinco días a los grupos políticos para presentar nuevas propuestas. Además, el edil ha anunciado reuniones con los colectivos implicados para informarles sobre las propuestas aceptadas y rechazadas.

La Comisión de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno ha abordado este asunto.

Las 12 alegaciones recibidas provienen tanto de empresas turísticas y guías individuales como de organizaciones como la Patronal toledana, la Cámara de Comercio y la Asociación Vecinal 'Iniciativa Ciudadana del Casco Histórico'. Velasco prevé que la aprobación definitiva del documento se produzca en el Pleno del próximo mes de octubre.

La noticia ha sido recibida con cautela por la oposición. Noelia de la Cruz, portavoz del PSOE, ha celebrado la "paralización" del documento, y loha calificado como un "viraje" del Gobierno municipal por la "falta de consenso".

La socialista ha recordado que empresas turísticas y de 'free tour' han recogido cerca de 6.000 firmas para rechazar el texto inicial, aunque Velasco ha puntualizado que el Ayuntamiento solo ha examinado unas 2.000 firmas, de las que "menos de 200 pertenecen a toledanos", y ha insistido en que "quien decide lo que se hace en Toledo son los toledanos, con todo el respeto a los turistas".

Por su parte, Txema Fernández, portavoz de Izquierda Unida, ha lamentado que su grupo no haya participado en las reuniones previas con los colectivos. Fernández ha denunciado que el concejal de Turismo les "ha contado" el contenido de las alegaciones en lugar de entregárselas por escrito. "No es lo mismo". No obstante, ha calificado la ordenanza como "valiente" y "buena para la ciudad" y se ha ofrecido a participar en el procedimiento, aunque sea "sin voz ni voto".