La Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha celebra 30 años como una organización "madura" y moderna

La Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha y su Subdelegación en Toledo han celebrado este martes su Día de la Delegación para conmemorar sus 30 años de servicio.

El acto ha tenido lugar en la sede de la Delegación y ha estado presidido por el coronel delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vizuete, con asistencia de autoridades militares, políticas y destacados miembros de la sociedad civil.

La ceremonia ha comenzado con el izado de bandera y ha continuado con la entrega de distintos reconocimientos. El subteniente Carlos Rodríguez ha recibido la Medalla de Campaña honorífica.

Se ha nombrado reservistas voluntarios a Fernando Enríquez, Elena García, Izaskun Olea, David Martín Caro y María de la Paz Aguilera, y se ha entregado el diploma de empleo a José Ignacio García.

Reconocimientos

Además, María Asunción Vivar ha sido nombrada reservista honoraria y se ha reconocido a Pedro Fernández, que ha cesado en la Delegación tras pasar a la reserva.

La Bandera de Mochila, galardón que muestra agradecimiento por la colaboración prestada, ha sido otorgada a Alberto Ortega, Francisco Javier Muñoz, Jesús María Alonso, José Sánchez y Rebeca Arango.

En su intervención, el coronel Vizuete ha destacado que la Delegación es hoy una organización "madura", adaptada a las necesidades derivadas de la modernización de la administración militar.

El delegado ha resaltado que la Delegación ha ampliado su actividad, pasando de centrarse únicamente en la organización militar a acercarse a la sociedad provincial.

Nuevo personal

Entre sus iniciativas, ha subrayado la captación de nuevo personal militar mediante ferias de empleo, ayuntamientos, centros educativos y universidades.

Durante el curso 2024/2025, la Delegación ha impartido 49 charlas en 33 colegios, con más de 3.000 alumnos participantes.

Además, se han tramitado 152 solicitudes de oficiales, 107 de suboficiales y se han examinado 855 aspirantes a tropa y marinería, de los que 317 lograron plaza.

Galardones

Vizuete ha agradecido especialmente al teniente coronel Pedro Fernández, gestor del área de Reclutamiento durante siete años, y ha destacado el papel de los reservistas voluntarios, señalando la dificultad de obtener esta designación: de 66 solicitudes, solo cinco fueron seleccionadas.

Finalmente, ha felicitado a los premiados con la Bandera de Mochila, describiéndola como un galardón "muy sencillo" que reconoce el apoyo recibido y que "muchos desean pero pocos logran".