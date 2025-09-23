La Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha celebra 30 años como una organización "madura" y moderna
El acto realizado en Toledo reconoce la labor del personal militar y civil.
Más información: El coronel Vizuete: "En Castilla-La Mancha las Fuerzas Armadas tienen muy buena acogida"
La Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha y su Subdelegación en Toledo han celebrado este martes su Día de la Delegación para conmemorar sus 30 años de servicio.
El acto ha tenido lugar en la sede de la Delegación y ha estado presidido por el coronel delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vizuete, con asistencia de autoridades militares, políticas y destacados miembros de la sociedad civil.
La ceremonia ha comenzado con el izado de bandera y ha continuado con la entrega de distintos reconocimientos. El subteniente Carlos Rodríguez ha recibido la Medalla de Campaña honorífica.
Se ha nombrado reservistas voluntarios a Fernando Enríquez, Elena García, Izaskun Olea, David Martín Caro y María de la Paz Aguilera, y se ha entregado el diploma de empleo a José Ignacio García.
Reconocimientos
Además, María Asunción Vivar ha sido nombrada reservista honoraria y se ha reconocido a Pedro Fernández, que ha cesado en la Delegación tras pasar a la reserva.
La Bandera de Mochila, galardón que muestra agradecimiento por la colaboración prestada, ha sido otorgada a Alberto Ortega, Francisco Javier Muñoz, Jesús María Alonso, José Sánchez y Rebeca Arango.
En su intervención, el coronel Vizuete ha destacado que la Delegación es hoy una organización "madura", adaptada a las necesidades derivadas de la modernización de la administración militar.
El delegado ha resaltado que la Delegación ha ampliado su actividad, pasando de centrarse únicamente en la organización militar a acercarse a la sociedad provincial.
Nuevo personal
Entre sus iniciativas, ha subrayado la captación de nuevo personal militar mediante ferias de empleo, ayuntamientos, centros educativos y universidades.
Durante el curso 2024/2025, la Delegación ha impartido 49 charlas en 33 colegios, con más de 3.000 alumnos participantes.
Además, se han tramitado 152 solicitudes de oficiales, 107 de suboficiales y se han examinado 855 aspirantes a tropa y marinería, de los que 317 lograron plaza.
Galardones
Vizuete ha agradecido especialmente al teniente coronel Pedro Fernández, gestor del área de Reclutamiento durante siete años, y ha destacado el papel de los reservistas voluntarios, señalando la dificultad de obtener esta designación: de 66 solicitudes, solo cinco fueron seleccionadas.
Finalmente, ha felicitado a los premiados con la Bandera de Mochila, describiéndola como un galardón "muy sencillo" que reconoce el apoyo recibido y que "muchos desean pero pocos logran".