Las inéditas fotos que muestran cómo era Toledo hace 65 años desde la mirada de un fotógrafo armenio

Vista de Toledo y el Tajo desde el Salto del Caballo. Fotografía de Yakoubian Kurkjian en el otoño de 1960. Mediateca del INAH (Gobierno de México) Eduardo Sánchez Butragueño

Eduardo Sánchez Butragueño a través de su conocido blog 'Toledo Olvidado' ha recuperado una colección de imágenes a color de gran valor cultural para la ciudad. Realiza un recorrido por el Toledo de 1960 a través de la mirada del fotógrafo de origen armenio, Arsen Yakoubian Kurkjian.

Sus instantáneas nos muestran una capital de Castilla-La Mancha muy diferente a la que conocemos hoy. Yakoubian capta al completo cómo era la vida cotidiana de los toledanos hace más de 65 años. En este sentido, en una de las fotos se puede ver a un ciclista esforzándose en la cuesta de la Puerta del Sol.

El fotógrafo armenio fue una de las millones de personas que huyeron del Imperio Otomano. Después de crecer en los Estados Unidos y "hacerse hombre" en el ejército norteamericano durante la II Guerra Mundial, Yakoubian decidió conocer mundo acompañado de su cámara y Toledo fue una de sus paradas durante su viaje a España.

Un ciclista junto a la Puerta del Sol. Fotografía de Yakoubian Kurkjian en el otoño de 1960. Mediateca del INAH (Gobierno de México) Eduardo Sánchez Butragueño

Se puede apreciar el bullicio de gente y vehículos de la época en lugares icónicos como la Plaza de las Cuatro Calles o la Sinagoga del Tránsito. Llama la atención también el enorme solar donde actualmente se asienta la escultura 'Lugar de Encuentros V' tras la Puerta de Alfonso VI.

Este legado fotográfico nos muestra zonas de Toledo que han cambiado con el paso del tiempo como por ejemplo el terreno donde hoy se asienta el estadio Salto del Caballo. Más allá de eso, Arsen Yakoubian se centró en el impresionante patrimonio de la ciudad deteniéndose en la Catedral, San Juan de los Reyes o el Museo del Greco.

Plaza de las Cuatro Calles. Fotografía de Yakoubian Kurkjian en el otoño de 1960. Mediateca del INAH (Gobierno de México) Eduardo Sánchez Butragueño

Esta colección custodiada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) se suma al archivo visual recogido en el blog 'Toledo Olvidado' que ayuda a comprender la evolución de la ciudad de las tres culturas y a preservar su legado.

Puerta de Alfonso VI o vieja de Bisagra. Fotografía de Yakoubian Kurkjian en el otoño de 1960. Mediateca del INAH (Gobierno de México) Eduardo Sánchez Butragueño

Calle Santa Isabel esquina con Pozo Amargo. Fotografía de Yakoubian Kurkjian en el otoño de 1960. Mediateca del INAH (Gobierno de México) Eduardo Sánchez Butragueño