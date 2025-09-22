Las Batallas de Órganos regresan en noviembre a Toledo en la duodécima edición del Festival de Música El Greco

La duodécima edición del Festival de Música El Greco en Toledo volverá a girar en exclusiva en torno a sus emblemáticas Batallas de órganos, consolidado ya como uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la ciudad.

Los conciertos tendrán lugar en la Catedral de Toledo los sábados 8, 15 y 22 de noviembre, a las 20:00 horas, y contarán con algunos de los mejores organistas del panorama internacional.

La principal novedad de esta edición será la temática singular de cada uno de los recitales. La primera Batalla evocará la histórica victoria de Las Navas de Tolosa bajo la mirada del célebre "Pastor de las Navas" desde el Altar Mayor.

La segunda recreará el Diluvio Universal y la construcción del Arca de Noé, tal y como se relata en el Génesis. El último de los conciertos estará dedicado a la "Batalla de las Campanas", un espectáculo sonoro que promete sorprender a los asistentes.

Entradas

Las entradas podrán adquirirse a partir del 23 de septiembre a las 10:00 horas a través de la web oficial del Festival o en las oficinas de la Real Fundación de Toledo en horario de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas.

Los precios se mantendrán respecto a ediciones anteriores, oscilando entre los 20 y los 40 euros. Además, quienes deseen asistir a las tres citas podrán adquirir un abono con un descuento del 25% seleccionando libremente las butacas de cada concierto.