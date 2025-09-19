Olías del Rey continúa con las contrataciones de trabajadores dentro del Plan de Empleo

El Ayuntamiento de Olías del Rey continúa reforzando su apuesta por la creación de empleo y la mejora de la formación de los vecinos y de las vecinas del municipio. En estos días, un grupo de nuevos trabajadores y trabajadoras se ha incorporado a diferentes áreas municipales dentro de los Planes de Formación y Empleo, desarrollando labores de limpieza de viales y edificios, así como en tareas de conserjería. Además, todos ellos están recibiendo formación en materia digital, ampliando así sus competencias profesionales.

La alcaldesa, Charo Navas, acompañada por la concejala de Empleo y Promoción Económica, María Jesús Hernández, ha visitado a estas nuevas incorporaciones para darles la bienvenida y conocer de primera mano el desarrollo de los programas, según ha informado el Consistorio.

Con los dos programas actualmente en marcha se crearán 21 puestos de trabajo, gracias a una subvención de 195.300 euros procedente del Programa de Apoyo Activo al Empleo. Estos proyectos abarcan el mantenimiento de vías públicas y edificios municipales, actividades de conservación y mejora del municipio y tareas de gestión administrativa.

En total, el Ayuntamiento de Olías del Rey ha conseguido este año 410.700 euros en fondos destinados a formación y empleo, que permitirán formalizar más de 40 contratos y ofrecer 150 plazas formativas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los olieros y de las olieras.

“Gracias a estos fondos vamos a seguir mejorando la tasa de desempleo de Olías del Rey, que ya se encuentra por debajo de la media provincial y regional”, ha señalado la alcaldesa, destacando el esfuerzo del equipo de Gobierno para “obtener el máximo de subvenciones y fondos posibles para nuestro municipio”.

Charo Navas ha subrayado que el objetivo del Gobierno municipal es “generar y consolidar empleo de calidad en Olías del Rey, un fin que ya iniciamos en la legislatura anterior y que forma parte de nuestra identidad como Ayuntamiento”. Asimismo, ha indicado que estos nuevos programas “tendrán especial incidencia en jóvenes, mayores, mujeres y personas desempleadas de larga duración”.

Reducción del desempleo

La alcaldesa también ha recordado que el municipio ha reducido su tasa de desempleo en casi cinco puntos en los últimos años: del 14 % en 2019 al 9,4 % en 2024. Además, Olías del Rey ha experimentado un crecimiento poblacional significativo, pasando de 7.880 censados en 2019 a 8.926 vecinos y vecinas en la actualidad.

“Este descenso en el desempleo y el aumento de la población son reflejo de que Olías del Rey se ha convertido en un municipio con oportunidades laborales y atractivo para vivir”, ha explicado la responsable municipal, para añadir que junto a los programas de formación y empleo, el Ayuntamiento mantiene activas otras políticas para la generación de puestos de trabajo, como las obras de ejecución directa, las bolsas municipales de empleo o la intermediación laboral con empresas locales a través del Servicio Municipal de Empleo y Promoción Económica.

Estos programas de formación y empleo son posibles gracias a la colaboración de diversas administraciones: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, así como el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes. Todas estas iniciativas están cofinanciadas por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.