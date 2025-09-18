El polémico hotel Jake anuncia su reapertura y reaviva el malestar en Talavera de la Reina: "Han mirado a otro lado"

La sala New Jake, establecimiento que fue señalado en el pasado de funcionar como un prostíbulo, ha anunciado en las redes sociales su reapertura. Este hecho ha provocado una fuerte polémica tanto en Talavera de la Reina como en Gamonal, EATIM (Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio) donde está situado.

Y todo a raíz de la publicación de un vídeo en el que New Jake avisa que el establecimiento recuperará su actividad en breve.

"Próximamente apertura de la sala New Jake, disfruta del mejor ambiente de Toledo, ven a nuestra sala de fiesta y mueve ficha", reza el eslogan del vídeo.

Desde el Ayuntamiento de Gamonal, el alcalde pedáneo del PSOE, Álvaro Jerónimo, ha acusado al equipo de Gobierno de Talavera de la Reina -formado por PP y Vox- de "mirar para otro lado a pesar de que los gamoninos y las gamoninas hemos dejado bien claro que no queremos un local como este en nuestro pueblo".

En un comunicado remitido a los medios, Jerónimo recuerda que el New Jake, conocido en el pasado como hotel Jake, está ubicado frente a una escuela infantil, un colegio de educación primaria y un centro social.

"Hace dos semanas vino el primer teniente de alcalde a nuestras fiestas a decir que teníamos las puertas del Ayuntamiento abiertas y lo que nos encontramos es que dos semanas después han permitido la reapertura del Jakе", ha lamentado.

El alcalde de Gamonal también ha señalado de manera directa al concejal de Urbanismo, Benedicto García (PP), edil competente en la concesión de la licencia de apertura del local una vez que en 2022 fue clausurado por no cumplir con los requisitos legales.

"En la última reunión que mantuvimos se prometió que se pondrían en marcha medidas y se daría información, pero a día de hoy no tenemos ni una cosa ni la otra", ha incidido.

Por todo ello, ha asegurado que en Gamonal "nos sentimos abandonados por parte del Gobierno de Talavera" porque "por parte de Gregorio son todo buenas palabras pero cuando llega la hora de la verdad nos encontramos completamente abandonados".

Postura de Ayuntamiento y PSOE

Por su parte, Benedicto García ha recalcado que el Consistorio vigilará para que el establecimiento cumpla con la normativa y los horarios correspondientes a la actividad que tiene solicitada.



Con todo, ha recordado que el procedimiento "de restablecimiento de la legalidad" en este establecimiento se inició con el anterior equipo de Gobierno del PSOE.



Sin embargo, la viceportavoz del grupo municipal socialista en Talavera, Flora Bellón ha responsabilizado al actual gobierno local de la reapertura del New Jake "porque han mirado para otro lado pese a todo el esfuerzo y a las reclamaciones de los vecinos y vecinas de Gamonal".



De igual modo, ha subrayado que en el anterior mandado "sí se actuó, siempre acorde a la legalidad", para paralizar la licencia.

"Hay soluciones legales que nos permitieron que esa licencia quedase paralizada y ahora, con ocasión de esa nueva petición que hizo la propiedad, se podían haber adoptado soluciones y no se ha hecho, pese a las múltiples reclamaciones y concentraciones de Gamonal”, ha zanjado.

Polémica

El 'Caso Jake' lleva coleando desde hace años en Gamonal y Talavera de la Reina por sus supuestos vínculos al ejercicio de la prostitución. Como les ha informado EL ESPAÑOL de CLM, fue clausurado por la Policía Local el 4 de febrero de 2022 por no cumplir con los requisitos legales, pero en julio de 2024 el Ayuntamiento de Talavera inició los trámites para otorgarle una nueva licencia de reapertura "exclusiva como hotel", lo que desató una fuerte oposición vecinal y política.

Incluso, el pasado verano más de 250 personas se concentraron en la Plaza de la Constitución de Gamonal para protestar contra la reapertura del local mostrando su "absoluto rechazo" a la reapertura y exigiendo a Talavera de la Reina que se tuvieran en cuenta los intereses de la pedanía.