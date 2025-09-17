Dos pueblos de Toledo piden más Guardia Civil por los robos: "Los vecinos no pueden estar seguros ni en su casa"

El alcalde de Quismondo, José Eugenio del Castillo; el alcalde de El Carpio de Tajo, Diego Martín y el alcalde de Hormigos, Emilio Pérez. Europa Press

Los alcaldes de las localidades toledanas de El Carpio de Tajo y Hormigos han promovido una recogida de firmas entre sus vecinos para exigir a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha más presencia de Guardia Civil ante la proliferación de la inseguridad en las calles y el aumento de la delincuencia.

Las cerca de 2.000 firmas se han entregado este miércoles a la Delegación para pedir más seguridad en los 42 pueblos de la comarca de Torrijos.

El diputado provincial del PP y alcalde de Quismondo, José Eugenio del Castillo, ha denunciado que los agentes de la Benemérita "carecen de medios, personal y equipo ante una situación de violencia y vandalismo que no para de agravarse".

Piden a la delegada, Milagros Tolón, que envíe más guardias civiles al cuartel de Torrijos y que lo convierta en la base principal de la comarca

"Los vecinos no pueden estar seguros ni en su casa", ha lamentado del Castillo a lo que ha añadido que se están produciendo atracos a mano armada en viviendas de personas mayores.

Hormigos y El Carpio de Tajo pertenecen a la comandancia de Torrijos donde "hay un 30 por ciento de plazas sin cubrir", ha subrayado el diputado 'popular'. En este sentido, ha incidido en que "tenemos otra vez los cuarteles sin guardia civil", ya que los agentes que han realizado sus prácticas en la comarca "ya se han ido".

Por último, el alcalde de El Carpio de Tajo, Diego Martín, ha puesto el foco en la creciente inseguridad que atraviesan estos municipios. "Vemos cómo las dotaciones van mermando, mientras los habitantes de nuestros municipios van creciendo", ha concluido.