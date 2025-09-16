Toledo celebra la Feria de Empleo y Emprendimiento Joven que ofrecerá más de 520 empleos a jóvenes

Presentación oficial de una feria que está destinada a fomentar el empleo juvenil.

El campus de la UCLM en la Fábrica de Armas de Toledo acogerá el 25 de septiembre la Feria de Empleo y Emprendimiento Joven Talento en Acción 'Ponte en Marcha', donde se ofertarán más de 520 puestos de trabajo para personas de entre 16 y 29 años.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado el evento junto a la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez, y el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga.

Velázquez ha ensalzado que esta es una iniciativa "verdaderamente especial" para los jóvenes y ha señalado que esta es la feria más importante para jóvenes realizada en Toledo.

Carlos Velázquez ha estado acompañado por María de los Ángeles Martínez y Manuel Madruga.

Una cita que además tiene "carácter formativo" al incluir en su programa actividades como conferencias, mesas redondas y testimonios de personas que han emprendido. "Seguro que va a ser un aprendizaje muy importante", ha resaltado.

Por su parte, María de los Ángeles Martínez ha especificado que estas ofertas de trabajo provienen de "casi todos" los sectores, incluidos los de industria y producción, comercio, atención al cliente, hostelería, turismo, servicios profesionales, tecnología y logística.

La presidenta de la Cámara de Comercio toledana ha explicado que hay más de 70 empresas participantes, por lo que cree que la actividad será "un éxito" y ayudará a los jóvenes a buscar empleo.

Ha enfatizado en la "unión" entre instituciones y organizaciones que ha permitido la puesta en marcha de la feria. "Cuando sumamos sinergias, da resultado", ha sostenido, poniendo en valor la colaboración con Fedeto y con el Ayuntamiento.

Los jóvenes que quieran participar pueden inscribirse en la página de la Cámara de Comercio de Toledo, aunque también pueden acudir a la feria personas que no estén inscritas.

La empresa no conecta con los jóvenes

Por su parte, Manuel Madruga ha puesto el foco en que las empresas notan una "desafección" por parte de los jóvenes con la empresa y desconocen la razón, por lo que pretenden aprovechar el evento para saber en qué están "fallando". "No entendemos el motivo de por qué no conectamos con la juventud", ha comentado.

Madruga ha destacado la relevancia del papel de la Cámara de Comercio en la captación de fondos europeos para que este tipo de iniciativas sean posibles y ha resaltado el valor de escuchar a los jóvenes.

Toda la información sobre esta cita con el empleo y el emprendimiento se puede consultar en la página web https://www.feriaempleojuveniltoledo.com/