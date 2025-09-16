La Junta y el Ayuntamiento de Toledo se enzarzan por la llegada de Bolt y el centro de salud de Valparaíso

Choque político entre la Junta y el Ayuntamiento de Toledo. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, han protagonizado este martes un enfrentamiento por un asunto clave para la ciudad en estos momentos: la regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) tras el desembarco de Bolt en la capital.

La llegada de los coches verdes de la empresa ha desatado una disputa sobre las competencias legislativas y de control de los VTC en el ámbito urbano, es decir, en las carreras realizadas entre dos puntos de la ciudad.

Nacho Hernando ha anunciado la creación de una mesa de trabajo para abordar este asunto y ha defendido que su principal objetivo es proteger al sector del taxi y limitar a las VTC al transporte interurbano.

En este sentido, ha subrayado que la ley es clara y que estos conductores no pueden operar dentro de las ciudades, una competencia que corresponde a los taxistas. Hernando también ha criticado al Ayuntamiento de Toledo por "desentenderse" del problema, a pesar de que la Policía Local ha colaborado en la inspección y sanción de las infracciones.

También ha arremetido contra el Ejecutivo central, al considerar que en lugar de resolver este "problemón, se lavó las manos y dijo que fuesen las comunidades autónomas quienes lo regulasen, cuando tendría que ser el Gobierno de España quien dijera cuál es la normativa en materia de VTC en el conjunto de España".

Elevar las sanciones a la Junta

Por su parte, el alcalde Carlos Velázquez ha defendido la actuación de la Policía Local, al indicar que ya ha abierto expedientes sancionadores que elevarán a la Junta. El regidor ha señalado que desconoce si el Gobierno regional ha hecho lo propio porque también tiene competencia en materia de inspección de transportes.

El popular ha insistido en que las competencias de los VTC son de carácter interurbano y que el Ayuntamiento ha actuado dentro de sus competencias, tramitando las propuestas de sanción a la Junta, que es la autoridad competente para imponerlas.

La promesa del centro de salud

Por otro lado, el hecho de que el borrador del mapa sanitario de Castilla-La Mancha no incluya la construcción de un centro de salud en la zona de Valparaíso, La Legua y Vistahermosa también desliza un distanciamiento institucional entre ambas administraciones que no había sido habitual durante esta legislatura.

El alcalde Carlos Velázquez ha expresado su confianza en que la omisión de este proyecto sea un "error" que se corregirá y ha recordado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, prometió esta dotación sanitaria cuando era alcalde de Toledo. "Presentó ese proyecto en Valparaíso con una maqueta" en el año 2010, ha enfatizado.

Además, ha ofrecido la cesión de terrenos municipales para su construcción, mostrándose dispuesto a colaborar y a facilitar diferentes parcelas para que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) pueda elegir la mejor ubicación.

El Ayuntamiento anunciaba este lunes que presentará alegaciones contra la decisión de la Junta al considerar "imprescindible" que se ponga en marcha esta nueva Zona Básica de Salud.

El Consistorio considera esta dotación esencial para garantizar una "atención sanitaria más cercana y adecuada" a los 6.000 vecinos de estos barrios y que alivie la presión asistencial que actualmente soportan los Centros de Salud de Palomarejos y Buenavista.