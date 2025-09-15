Alba Reche y Merino, platos fuertes del Erató Fest que suma en Toledo la mezquita de Tornerías como escenario

Como un "bálsamo en otoño". Así se presenta la octava edición del festival Erató Fest que se celebrará el fin de semana del 2 al 4 de octubre en Toledo con conciertos de música, teatro, gastronomía, talleres artísticos, literatura y una muestra efímera de bordados de Navalcán.

La finalista de OT 2018 Alba Reche, los grupos Merino, Repion, Blackpanda o Ale Acosta, y DJS destacados como Yoikol, Bita o Armis son los protagonistas principales de un evento que en esta edición se celebra en diferentes escenarios patrimoniales como el castillo de San Servando, el Círculo de Arte, la sinagoga del Tránsito con la incorporación de la mezquita de Tornerías.

La cita empieza el jueves 2 de octubre con una muestra temporal en Tornerías, enclave ideal para albergar una pequeña pero valiosa colección de Tejidillo y Traje de Vistas, original del pueblo toledano de Navalcán, declarado Bien de Interés Cultural de Castilla-La Mancha con la categoría de bien inmaterial. La exposición se podrá visitar hasta el domingo 5 de octubre en el horario habitual de visitas de la mezquita.

El cartel utiliza los bordados de Navalcán como imagen.

De OT al Museo Sefardí

Por la tarde, a las 20:00 horas se celebra el concierto de apertura tradicional en la sinagoga del Tránsito, sede del Museo Sefardí, a cargo Alba Reche, finalista del popular concurso televisivo 'Operación Triunfo' en 2018. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

El viernes 3 de octubre es turno para el teatro, que se incorpora este año al festival con el estreno nacional de la obra 'El viaje del agua' a las 18:00 horas en el Círculo de Arte. Una propuesta para toda la familia, especialmente para escolares, diseñada para adquirir conciencia sobre la contaminación por fertilizantes, la sobreexplotación de acuíferos o los incendios forestales. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Principales grupos del evento.

La jornada principal

El sábado 4 se celebra la jornada principal del festival en San Servando con actividades para todos los gustos mañana, tarde y noche. Habrá dos escenarios con dos ambientes musicales. El de La Sagra Suena con las actuaciones de artistas como Merino, Repion, Blackpanda o Ale Acosta. Por otro lado, en el escenario 808 se darán cita DJS como Armis, Bita, Discodelia, Lamia Mari, Galician Army o Yoikol. Además, el folclore tendrá un lugar destacado con los grupos de la región Vermú, Pachasco y Revolvedera.

Durante la jornada del día 4 también habrá espacio para una gymkana, un taller de cianotipia, stands con productos gastronómicos y artesanales, libros de segunda mano o talleres poético-artísticos.

El festival también ofrecerá comida con cada consumición, a partir de las 13:30 horas, con carcamusas y migas solidarias, aunque los asistentes pueden llevar su propia comida.

Entradas a la venta

Las entradas para el castillo tienen un precio de 25 euros más gastos de gestión en su primer tramo de venta, una cantidad que subirá a los 28 euros a partir de este fin de semana. Están ya a la venta en www.eratofest.es y www.toledoentradas.es.

El director y promotor del festival, José Julián Uceta, ha presentado este lunes la iniciativa en el centro cultural San Clemente de Toledo, junto a la concejala de Cultura, Ana Pérez, el coordinador del Área de Educación, Cultura, Deportes e Igualdad de la Diputación de Toledo, Emilio S. Martínez, y Ana Maqueda, representante de la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo.

Todos los integrantes han señalado la importancia de la colaboración público-privada en este evento y de aunar fuerzas para reforzar la programación cultural de la ciudad con el objetivo de potenciar la candidatura como Capital Europea de la Cultura en 2031.