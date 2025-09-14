Unas 200 personas se concentran en plena plaza de Zocodover por Palestina en plena Noche del Patrimonio

La céntrica plaza de Zocodover ha sido este sábado escenario de una protesta en defensa del pueblo palestino que reunió a unas 200 personas.

La concentración, convocada por la plataforma Marcha por Palestina, ha coincidido con la celebración de La Noche del Patrimonio, uno de los eventos culturales más destacados del año en Toledo, que incluye más de sesenta actividades en todo el Casco Histórico.

Los manifestantes, portando banderas palestinas, han coreado consignas como "Que viva la lucha del pueblo palestino", "Eran hospitales, no bases militares", "Gaza bajo ataque, el mundo en silencio" o "Se habla de ciclistas y no de genocidas".

Entre las pancartas y gritos han subrayado la denuncia de lo que consideran un genocidio contra la población de Gaza y el rechazo a la "normalización" de Israel en el ámbito deportivo.

Manifestación

La convocatoria había previsto inicialmente celebrarse frente a la estatua del ciclista toledano Federico Martín Bahamontes, pero esa ubicación no fue autorizada. Finalmente, se ha trasladado a Zocodover, lo que ha generado malestar en el Ayuntamiento por coincidir con la programación cultural de la ciudad.

El acto se ha llevado a cabo sin ningún incidente y ha culminado con la lectura de un manifiesto que comenzó con un mensaje irónico de disculpa "a quienes se les haya estropeado la tarde de ocio".

A continuación, los organizadores han denunciado que "el pueblo palestino no puede hoy acudir a los museos porque les están matando" y que "la justicia no espera".

Manifiesto

En el texto, la plataforma ha asegurado que "80.000 palestinos han muerto por los ataques de Israel" y ha acusado a la comunidad internacional de mirar hacia otro lado: "Les estamos viendo morir en directo a través de nuestras pantallas, mientras alternamos las noticias del genocidio con la clasificación de la Vuelta Ciclista a España".

Los convocantes han señalado a la organización de la ronda española por "blanquear al estado genocida" al permitir competir al equipo israelí. También defendieron que "no son los manifestantes los que ponen en peligro a los ciclistas", sino el hecho de que "pedalean al lado de los amigos del genocida".

Llamada urgente

La plataforma ha hecho un llamamiento al Gobierno de España, a la Unión Europea y a los estados aliados de Israel para que adopten medidas inmediatas: exigen un alto el fuego "real, inmediato y definitivo", un embargo total y la aplicación de mecanismos de protección efectiva de la población civil conforme al derecho internacional humanitario.

También han recordado a la "flotilla de la libertad de Gaza", reclamando que se escuche a los supervivientes, a los desaparecidos, heridos y desplazados.

Voz colectiva

El acto ha concluido con el grito colectivo de "¡Viva Palestina libre!", en contraste con el ambiente festivo que a la misma hora se preparaba en la ciudad para dar comienzo a La Noche del Patrimonio.