Menasalbas celebra su Fiesta de la Ternera con apoyo institucional y promoción del sector ganadero

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha destacado el papel estratégico de la ganadería en el desarrollo rural y la importancia de respaldar a un sector fundamental para garantizar el futuro de muchos municipios.

Lo ha hecho en el marco de la XXII Fiesta de la Ternera de Menasalbas, celebrada en honor al Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas, donde ha participado junto a la alcaldesa y diputada provincial, Marina García, y el vicepresidente de la institución, Joaquín Romera.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Menasalbas con la colaboración de las cooperativas Nuestra Señora de la Salud, Valle de Mena, Fuente Bartolo y Comega, se ha convertido en un referente gastronómico y popular de la provincia.

Cientos de vecinos y visitantes han disfrutado de la degustación de carne de ternera de producción local, que es seña de identidad del municipio y orgullo de toda Castilla-La Mancha.

Referente ganadero

Cedillo ha subrayado que "Menasalbas es un claro ejemplo de la importancia que la ganadería tiene para el presente y el futuro de nuestra provincia. Aquí encontramos tradición, innovación y un producto de calidad excepcional que es orgullo de Castilla-La Mancha y de toda España".

Además, ha defendido que "apoyar a la ganadería es apostar por el empleo, la fijación de población y el desarrollo de nuestros pueblos", reafirmando el compromiso de la Diputación con los profesionales del sector como pieza clave en la lucha contra la despoblación.

Por su parte, la alcaldesa Marina García ha agradecido el respaldo institucional y ha recalcado que “la Fiesta de la Ternera es una tradición muy querida en Menasalbas y un escaparate del esfuerzo de nuestras cooperativas y ganaderos".

Jornada habitual

La jornada también ha contado con un acto ya habitual en las fiestas patronales: la sesión semanal de la Lonja Agropecuaria de Binéfar, celebrada en el Teatro Municipal.

Este foro, considerado el principal referente del vacuno en España y Europa, ejerce una influencia directa sobre más del 30% de la producción nacional y es garantía de transparencia y objetividad en la fijación de precios.

Su celebración en Menasalbas refuerza el peso de la localidad en el mapa ganadero nacional y europeo.