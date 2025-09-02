Illescas celebra el Día Grande de sus fiestas en honor a la Virgen de la Caridad con música y tradición

Illescas volvió a rendir homenaje a su patrona, la Virgen de la Caridad, en una jornada que combinó devoción, tradición y espectáculo.

El pasado 31 de agosto, Día Grande de las fiestas, la imagen de la patrona salió en procesión tras la solemne "bajada" desde el Santuario de la Caridad hasta su carroza, recorriendo el centro del municipio arropada por centenares de vecinos y visitantes.

Por la mañana, la eucaristía solemne estuvo presidida por D. Juan Antonio López Pereira, párroco de Miguel Esteban y vicario parroquial de Illescas entre 1994 y 2000.

Procesión Illescas

El acto contó con la presencia institucional del alcalde, José Manuel Tofiño, concejales de diferentes formaciones políticas, además del jefe de la Policía Local y el teniente de la Guardia Civil de la localidad.

Tras los actos religiosos, la música tomó el protagonismo en el Recinto Ferial, primero con la orquesta Panorama y más tarde con el Festival de Música Urbana, que reunió a Pantani DJ, Mike Goldman y DJ William, congregando a un público mayoritariamente joven.

La víspera, tradición y espectáculo

El 30 de agosto, la jornada previa al Día Grande, estuvo marcada por un ambiente festivo en las calles. Los Gigantes y Cabezudos desfilaron por el centro, acompañados de actividades infantiles con juegos, hinchables y talleres en las principales plazas.

Por la tarde, la asociación Suerte y al Toro organizó la décima edición de su Toro de Cajón en el Espacio Escénico Cubierto, que concluyó con una suelta de reses.

fuegos artificiales

La noche dio paso a uno de los momentos más esperados: el espectáculo pirotécnico, que iluminó el cielo durante 25 minutos y reunió a miles de personas en el Recinto Ferial.

El programa continuó con la música de la orquesta La Misión, seguida de la animada "Fiesta Brillo 4-20" a cargo de DJ Pawly y DJ Beren.

La música, gran protagonista

La edición de este año ha vuelto a poner el foco en la música como hilo conductor de las celebraciones. Desde el 29 de agosto, Illescas se ha llenado de conciertos en plazas y escenarios: DeSingles, Flamencopatía y Flashbacks fueron los encargados de abrir las fiestas con actuaciones a pie de calle.

En las noches del Recinto Ferial, las orquestas Panorama, La Misión y París de Noia lograron reunir a miles de personas, mientras que en la Plaza de los Hermanos Fernández Criado brillaron las actuaciones de Paco Candela y El Último Guateque tras el pregón.

Orquesta

El 1 de septiembre, la banda de la Fundación Musical "Manuel de Falla" ofreció su tradicional concierto, además de organizar la final del certamen "Pero ¿qué me estás cantando?", que junto al Ayuntamiento ha dado protagonismo a nuevos talentos.

Para los más noctámbulos, las madrugadas han contado con artistas como Marc Seguí, Soge Culebra, Danigon y Selecta, además de DJs de los festivales urbanos y la Fiesta Nexxus.

Fiestas con sabor popular

Las fiestas patronales de Illescas han vuelto a destacar por la mezcla de devoción religiosa, tradición popular y una oferta musical de primer nivel, convirtiéndose en punto de encuentro para vecinos y visitantes que cada año participan de manera masiva en los actos programados.