Fallece a los 94 años el destacado académico toledano y doctor en Bellas Artes Félix del Valle

Félix del Valle en el homenaje recibido en 2023 por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Foto: Rabacht

El doctor en Bellas Artes y destacado académico, Félix del Valle, ha fallecido este martes a los 94 años en Toledo, la ciudad que lo acogió desde los seis años. Fue una figura clave en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, donde ejerció como director entre 1995 y 2005.

Nacido en la localidad toledana de Belvis de la Jara, Del Valle pertenecía a la sexta generación de una familia de artesanos del hierro, una herencia que marcó su trayectoria.

Licenciado y doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, participó en más de 750 sesiones de la Real Academia a lo largo de casi 50 años, desde su ingreso en 1976, y mostró un claro compromiso con la institución.

Vega Baja

Durante 28 años, ocupó diversos cargos de responsabilidad: fue Depositario Contador (1978-1988), Secretario (1988-1995) y Director de 1995 a 2005. Su liderazgo se destacó por una firme defensa de los hallazgos arqueológicos de la Vega Baja de Toledo, una postura que la Academia ha mantenido desde entonces.

El trabajo de Félix del Valle fue ampliamente reconocido. Recibió la Medalla XXIII de la Academia, de la que fue el único poseedor. En 2009, fue homenajeado con un número especial de la revista Toletum, titulado Lo uno y lo múltiple, en agradecimiento por su labor como director.

Homenaje en 2023

En 2023, la Academia le rindió un último homenaje al nombrarlo académico honorario supernumerario, un reconocimiento a toda una vida de dedicación y servicio. Con su partida, Toledo pierde un gran exponente del arte y la cultura.