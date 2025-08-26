Gisele Jackson, Sheila Blanco y Andreas Prittwitz encabezan siete conciertos ineludibles del Festival de Jazz de Toledo

Toledo se convierte en la capital del jazz, del 2 al 7 de septiembre, con la 28ª edición del Festival Internacional de Jazz-Luz de Europa 2025, un evento imprescindible que reúne talento, música y calidad.

Este año, el festival trae a artistas de primera línea como Gisele Jackson, Sheila Blanco y Andreas Prittwitz, quienes lideran un total de siete conciertos en cuatro escenarios: la Plaza del Ayuntamiento, el histórico Salón Rico, el Centro Comercial Luz del Tajo y el Hospital Nacional de Parapléjicos, que por tercer año consecutivo se suma a esta iniciativa acercando la música a pacientes y familiares.

La concejal de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha destacado este martes que este festival no solo es sinónimo de calidad y cuidado en la programación, sino que también impulsa la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031.

Por su parte, la directora del Festival, Pilar Chozas, ha agradecido la confianza del Ayuntamiento en esta programación “variada, de calidad e innovadora” y que también tiene un guiño a la candidatura a la Capitalidad, con el concierto de producción propia de Andreas Prittwitz, ‘Toledo puente musical con Europa’, que tendrá lugar en el Salón Rico, el 3 de septiembre, a las 20:00 horas.

Un día antes, el 2 de septiembre a las 18:00 horas, Sheila Blanco abrirá esta edición del festival con ‘Música para emocionar’ en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Cartel de la edición 2025.

Además, el festival sigue apostando por el talento toledano, y el 4 de septiembre Andrés Tejero Quinteto ofrecerá en la Plaza del Ayuntamiento, a las 21:00 horas, un viaje sonoro desde el swing clásico al latin jazz. El músico y compositor toledano ha asegurado “que es un auténtico privilegio formar parte de este cartel que es primera división musical del jazz”.