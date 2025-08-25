La Policía refuerza la vigilancia contra robos en viviendas de Toledo: consejos para proteger tu hogar

La Policía Nacional ha intensificado su presencia en la ciudad de Toledo con el objetivo de prevenir robos con fuerza en domicilios, especialmente durante el periodo vacacional. Para ello, ha establecido un dispositivo especial de vigilancia y se han puesto en marcha campañas informativas junto a diversas asociaciones vecinales.

La colaboración ciudadana ha sido clave en la detección de métodos empleados por los delincuentes para identificar viviendas deshabitadas, según ha informado la Comisaría Provincial de Toledo.

Los agentes han encontrado marcas en las puertas realizadas con pequeños testigos de plástico o silicona, que permiten comprobar si una vivienda está vacía sin necesidad de forzarla inicialmente.

Ante esta situación, los efectivos están llevando a cabo revisiones preventivas en zonas residenciales, con el fin de detectar posibles señales de marcaje y evitar robos en inmuebles cuyos propietarios se encuentran de vacaciones.

Medidas generales en casa:

Cierre con llave y active la alarma y demás medidas de seguridad, incluso aunque se vaya a ausentar durante un breve espacio de tiempo.

Cuando salga del edificio cierre también la puerta del portal y no permita el acceso a desconocidos.

Desconfíe de revisores y técnicos que no tengan cita previa. Compruebe directamente con la empresa que los técnicos están acreditados.

Una pequeña inversión puede mejorar la seguridad de su vivienda: poner un bombín de calidad certificada; poner cerrojos en ventanas correderas; cerrojo y mirillas electrónicas

Consejos durante las vacaciones:

Compruebe que todas las puertas y ventanas están cerradas correctamente.

Programe luces, televisión o radio para que se enciendan y/o se apaguen automáticamente, dando la sensación de que la vivienda está habitada.

Designe personas de confianza que puedan vaciar su buzón, para no mostrar señales de ausencia.

Mantenga los objetos de valor y dinero en un lugar seguro.

No divulgue por redes sociales información sobre sus vacaciones o sus ausencias, antes o durante las mismas. Si quiere publicarlo en redes sociales, hágalo una vez que haya regresado a la vivienda.

Llame al 091:

Si observa objetos o marcas en cerraduras, entre el marco y la puerta o si la mirilla se encuentra manchada.

Si escucha ruidos en la casa del vecino y sabe que se encuentra ausente.

Si acceden al edificio personas desconocidas o sospechosas.

Si al llegar a su domicilio y se encuentra la puerta abierta o una ventana rota. En estos casos no entre y no toque nada, espere a la llegada de los agentes.

La Policía Nacional insiste en que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir los robos y garantizar la seguridad en los barrios. Para cualquier incidente o sospecha, se recomienda contactar inmediatamente con el 091.