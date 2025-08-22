Sorpresa en la playa del Tajo de Toledo: cerrada la ducha-fuente por una fuga de agua

Imagen de archivo de la 'fuente-ducha' instalada en la playa del Tajo en Toledo.

Sorpresa entre los toledanos por el cierre temporal de la ducha-fuente instalada en la conocida playa del río Tajo, un espacio que emergió el pasado abril tras la crecida del caudal por las lluvias y que hoy se ha convertido en un punto de ocio y encuentro.

Este jueves, numerosos vecinos acudían a esta zona al aire libre, situada junto a la Cornisa, para aprovechar el buen tiempo y refugiarse del calor, pero se encontraron con que la instalación estaba fuera de servicio.

Según indican desde el Ayuntamiento de Toledo a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el aparato fue clausurado "la semana pasada" debido a una avería provocada por "una fuga y filtraciones", por lo que se están realizando las labores necesarias para restablecer su funcionamiento.

Imagen de archivo de la zona.

Mejora del entorno fluvial

El dispositivo, compuesto por varios brazos metálicos en forma de araña que dispensan agua potable, se instaló en el mes de mayo como parte de un proyecto de acondicionamiento y mejora del entorno del río Tajo. Así lo explicó entonces el concejal de Medio Ambiente y Río Tajo, Rubén Lozano.

Desde el Consistorio han indicado que es la propia empresa responsable de estos trabajos la que está llevando a cabo las tareas de reparación para resolver la incidencia.

La playa del Tajo, situada a los pies del Casco Histórico, surgió de forma natural tras las lluvias de la pasada primavera, que provocaron la acumulación de arena fina en la ribera. Desde entonces, el espacio se ha consolidado como un lugar de asueto para vecinos y visitantes, especialmente durante los meses de verano.