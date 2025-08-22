El pueblo más barato de Toledo para comprar una vivienda: está a hora y media de Madrid y ofrece casas por 25.000 euros

Comprar una vivienda no es misión fácil para muchos en estos tiempos. La falta de oferta y, sobre todo, los altos precios obligan a muchos a buscar soluciones ingeniosas para adquirir su morada. Una de ellas es mirar a localidades pequeñas y bien comunicadas con la ciudad, donde los precios son mucho más competitivos.

La Villa de Don Fadrique es un ejemplo claro. Este municipio situado en la comarca de La Mancha toledana, a hora y media en coche de Madrid, ofrece viviendas a una media de 375 euros por metro cuadrado. Según el último informe de Idealista correspondiente al mes de julio, se trata de la localidad con los inmuebles más baratos de la provincia.

Esto explica que entre la oferta que refleja este portal aparezcan casas de 150 metros cuadrados por 25.000 euros.

En esta última actualización de los precios de la vivienda llevada a cabo por Idealista, después de La Villa de Don Fadrique aparecen Villacañas (476 euros/metro cuadrado), Madridejos (520 euros/metro cuadrado), Consuegra y Corral de Almaguer (526 euros/metro cuadrado), y Mora (543 euros/metro cuadrado).

Sobre La Villa de Don Fadrique

Llegar a este municipio es descubrir un genuino pueblo de La Mancha. Sus calles, aún hoy, están salpicadas de casonas blasonadas y casas de labor, de fachadas blancas con grandes portones por donde accedían los carros y animales del campo.

Aunque siempre ha sido un municipio de economía agrícola, con el tiempo ha adquirido también funciones industriales y de servicios.

Con algo más de 3.500 habitantes, es un pueblo apacible, cuyo templo más importante es la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.