Finaliza la primera fase del futuro centro de mayores de Buenavista, en Toledo: "Será una realidad esta legislatura"

El alcalde de Toledo, durante su visita a las obras del edificio.

Nuevos pasos para lo que será el futuro centro de mayores de Buenavista. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado este martes las obras tras finalizar la primera fase de esta intervención. Unas tareas que han consistido en la consolidación de los taludes con la construcción de un muro de contención.

Una vez concluida esta primera fase, en las próximas semanas la Junta de Gobierno Local aprobará la licitación del proyecto negociado con los vecinos.

Se ubicará en la avenida de Irlanda junto al centro de salud de este barrio toledano.

En este sentido, el concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde, ha asegurado que “este centro prometido durante 16 años por el PSOE que no ha hecho nada más que engañar a los vecinos".

El edil ha añadido que "con este equipo de Gobierno será una realidad esta legislatura, cumpliendo un compromiso del alcalde, Carlos Velázquez, con los vecinos de Buenavista”.

El edificio se levantará en la avenida de Irlanda.

Las obras comprendidas en el proyecto técnico del muro de contención para el futuro centro de mayores se adjudicaron el pasado mes de febrero a la empresa Desarrollos Técnicos Ardosan CS SL por un importe de 307.044,97 euros.