Toledo será escenario de dos partidos amistosos de la Selección Española de fútbol sala femenina en septiembre

Toledo es una de las ciudades elegidas por la Selección Española de fútbol sala femenino para continuar con su puesta a punto de cara al Mundial de Filipinas.

Según ha confirmado el Ayuntamiento toledano, el pabellón Javier Lozano Cid acogerá un doble partido amistoso frente a Argentina los días 9 y 10 de septiembre.

Estos partidos supondrán el regreso de la selección femenina a Toledo, donde disputó los dos primeros partidos de su historia, ante Australia y Portugal, en 1995. Aquellos partidos se saldaron con sendas victorias por 7-2 y 9-2, respectivamente.

Tras el éxito registrado en el encuentro que enfrentó a España e Inglaterra en categoría masculina el pasado 7 de marzo, la capital regional volverá a recibir a la Selección Española Femenina, tricampeona de Europa, en el año en el que Toledo es Ciudad Europea del Deporte.

El Mundial de Filipinas, primero que se celebra en la historia del fútbol sala femenino, comenzará el 21 de noviembre y se prolongará hasta el 7 de diciembre.