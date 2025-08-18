Toledo será escenario de dos partidos amistosos de la Selección Española de fútbol sala femenina en septiembre
El doble duelo frente a Argentina, que servirá como puesta a punto del Mundial, se jugará los días 9 y 10 de septiembre.
Toledo es una de las ciudades elegidas por la Selección Española de fútbol sala femenino para continuar con su puesta a punto de cara al Mundial de Filipinas.
Según ha confirmado el Ayuntamiento toledano, el pabellón Javier Lozano Cid acogerá un doble partido amistoso frente a Argentina los días 9 y 10 de septiembre.
El Mundial de Filipinas, primero que se celebra en la historia del fútbol sala femenino, comenzará el 21 de noviembre y se prolongará hasta el 7 de diciembre.