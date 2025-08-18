El Museo del Queso de García-Baquero en Toledo tendrá tienda, sala de catas, terrazas, exposición y teatro virtual

Más detalles sobre el futuro Museo del Queso proyectado por el imperio quesero García Baquero en Toledo. El espacio contará con tienda a la entrada, sala de degustaciones, espacio de visionado, exposición, teatro virtual y varias terrazas, según consta en el proyecto de acondicionamiento y actividad del inmueble.

La compañía, con sede en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ya tiene licencia de obras para la adaptación de un edificio de 1.500 metros cuadrados en la zona de San Juan de los Reyes, en pleno Casco Histórico, con escaparate frente a la sinagoga de Santa María La Blanca.

El museo se distribuirá en varias plantas: sótano, semisótano, planta baja, primera planta y planta bajo cubierta.

Recreación de la fachada del edificio reflejada en el proyecto de obras.

Imagen actual de la fachada. Javier Longobardo

En el semisótano estará el acceso y la tienda, donde se podrán adquirir distintas variedades de la marca, así como las consignas, los aseos, la sala multiusos y un patio cubierto. También contará con la primera estancia expositiva titulada 'Historia y origen'.

La planta baja albergará dos salas: una dedicada a 'Las granjas, la materia prima' y 'El queso, nuestra historia'; y otra para divulgar el proceso de elaboración de este producto estrella de nuestra tierra.

En la primera planta habrá otra destinada a dar a conocer el tiempo de maduración del producto, así como una zona de visionado y un teatro virtual para contar la historia del fundador de la quesera, Hersilio García Baquero.

En esta misma planta, la principal, se mostrarán los productos de la compañía y estará la sala de degustaciones, así como una terraza. En la última planta, bajo cubierta, hay espacio para otras dos terrazas de pequeñas dimensiones.

Sin uso desde hace años

El proyecto de adecuación para dotar de un nuevo uso al inmueble lo ha elaborado el estudio 'Arquimar Arquitectura SL' afincado en la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros.

Ofrecerá una imagen renovada a este edificio, construido en 1994 y sin uso desde hace muchos años. Actualmente tiene dos accesos, uno por la calle Santa Ana y otro por la calle San Juan de los Reyes.

Lácteas García Baquero es la empresa que fabrica “la marca de queso más consumida en España” y tiene una facturación superior a los 400 millones de euros cada año.