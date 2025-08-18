Una avería deja sin agua potable a los diez pueblos de Toledo abastecidos por el Torcón: Estiman 72 horas sin servicio

Los diez pueblos que integran la mancomunidad de servicios Cabeza del Torcón, en Toledo, vuelven a quedarse sin agua potable "hasta nuevo aviso", según han informado desde la entidad pública en una nota informativa emitida esta mañana.

Una avería en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) ha propiciado las restricciones para el consumo humano hasta que finalicen los trabajos de reparación, según informan desde Aqualia, empresa encargada de la gestión del servicio.

Estiman en "aproximadamente 72 horas" el tiempo de afectación, aunque recuerdan que el agua actualmente se puede utilizar para "regar o lavar" sin ningún problema, aunque no "para beber o cocinar".

La Mancomunidad ha enviado una nota informativa esta mañana, a las 9:40 horas, a los pueblos afectados. Son Cuerva, Casasbuenas, Pulgar, Noez, Gálvez, Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, San Pablo de los Montes, Totanés y San Martín de Montalbán, que en total suman unos 13.000 habitantes.

Desde Aqualia informan de la detección de un "fallo" en una de las "bombas principales" de la potabilizadora de la ETAP, actualmente en reparación. Unos trabajos que se demorarán "aproximadamente 72 horas".

El verano pasado

En julio del verano pasado, los vecinos de estos diez municipios ya vivieron una situación similar, que les tuvo diez días sin agua potable. En esta ocasión fue debido a una inversión térmica en las aguas de su embalse.