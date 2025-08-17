Los vecinos de Toledo, alarmados por el descenso del Tajo por debajo del caudal ecológico

Caída del caudal del Tajo a su paso por Toledo este sábado.

El Tajo muere a su paso por Toledo. La alarma entre los vecinos de la capital de Castilla-La Mancha por su río va en aumento ante los continuos descensos de caudal. Este sábado se volvió a producir una súbita bajada, seguida de un fuerte aumento en las horas posteriores.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el caudal del Tajo a las 14 horas a su paso por la estación de aforo Casa del Diamantista llegó a un mínimo de 10,23 metros cúbicos por segundo (m3/s). Este dato se encuentra por debajo del mínimo legal, ya que el caudal ecológico marcado es de 13 m3/s.

Lo más llamativo es que en las horas posteriores se produjo un aumento excepcional, alcanzando un máximo de 37,33 m3/s a las 19 horas de la tarde.

Caída del caudal del Tajo a su paso por Toledo este sábado.

Este descenso supera los que se produjeron los pasados días 8 y 23 de julio, cuando el caudal cayó pero no llegó a superar la barrera de los 13 m3/s. Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, en estas fechas se registraron 13,09 y 13,8 m3/s respectivamente.

Los expertos apuntan a las hidroeléctricas

Aunque la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss todavía no se ha pronunciado por la actual caída, en las dos ocasiones anteriores relacionó los descensos de caudal con la actividad de dos subestaciones situadas antes del término municipal de Toledo.

Así lo confirmó en una publicación en redes sociales el pasado 23 de julio, cuando la Cátedra sugirió que "la causa está en la actividad hidroeléctricas aguas arriba".

Nueva bajada brusca de caudal en el río #Tajo en Toledo. A las 3 a.m. se ha situado en 13,38 m3/s, disminuyendo de golpe 17 m3/s en una hora. La recuperación súbita del caudal a 44 m3/s a las 9 a.m. vuelve a sugerir que la causa está en la actividad hidroeléctrica aguas arriba. pic.twitter.com/XBp3pHNubx — Cátedra del Tajo UCLM-SOLISS (@catedradeltajo) July 23, 2025

Investigación de la CHT

El pasado 24 de julio, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) anunció que había requerido los datos de funcionamiento de los concesionarios hidroeléctricos ubicados antes de la estación de la Casa de la Diamantista.

El objetivo sería "analizar y conocer con detalle" las causas de las bajadas de caudal. Sin embargo, en esta ocasión la CHT puso en valor que "en ningún momento se habían superado los límites que la normativa establece como caudal mínimo ecológico", un hecho que sí se ha producido en el estrepitoso descenso de este sábado.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma del Tajo, Miguel Ángel Sánchez, pidió a la CHT "tomar cartas en el asunto, que supone una falta de respeto al río". Una invitación que extendió al Ministerio para la Transición Ecológica, organismo responsable, y al Ayuntamiento de Toledo.

"El aprovechamiento energético emerge como el tercer gran riesgo para la salud del Tajo en su tramo medio. Esta complicación se suma al trasvase Tajo-Segura y los problemas de depuración de sus afluentes en la Comunidad de Madrid", explicó Sánchez.