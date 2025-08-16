Premiado con un millón de euros un cupón de la ONCE vendido en el Hospital Universitario de Toledo

El sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE, celebrado este viernes 15 de agosto, ha dejado un premio millonario en Toledo.

El número 90.813, en la serie 088, ha sido agraciado con un millón de euros tras ser despachado en el Hospital Universitario de la capital regional por el vendedor Sergio Jiménez López Rey.

En declaraciones a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, Sergio ha reconocido que "estoy muy contento y un poquito nervioso".

"Me están llamando todos mis compañeros felicitándome", ha añadido.

Se trata, además, de la cuarta ocasión en la que este vendedor reparte el premio gordo desde que trabaja en la ONCE.

Los 15 millones, a Granada

El sorteo extraordinario, que la ONCE celebra cada 15 de agosto coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Virgen María, ha tenido como primer premio el número 12.151 y la serie 025.

Vendido en Pulianas (Granada), su poseedor cobrará 15 millones de euros. Todos aquellos que tengan el 12.151 de otras series que no sean la 025 se llevarán 40.000 euros.

Además, se han extraido 10 premios adicionales de un millón de euros a las cinco cifras y serie, como ha sido el caso del vendido en el Hospital Universitario de Toledo.