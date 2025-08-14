La protectora Dog Horse City gestionará la perrera de Toledo por 110.700 euros: "Hay menos abandono que en otros sitios"

El incremento del abandono de animales en verano u otras épocas vacacionales "es un mito". "Ocurre todos los días del año", lamentan desde la protectora Dog Horse City. Es la adjudicataria de la gestión de la perrera municipal y el servicio de recogida de animales desamparados de Toledo por 110.734 euros al año.

La entidad lleva desde febrero operando en las instalaciones, después de que la protectora San Bernardo se despidiese hace unos meses después de 20 años de trabajo en este centro.

El Ayuntamiento sacó a licitación el pasado 14 de julio el concurso y recibió dos ofertas: una de la adjudicataria y otra de la empresa Mis Mascotas S.L., descartada por obtener mejor puntuación que su competidora.

Desde Dog Horse City reivindican la importancia de este servicio en los municipios y piden más medios. "El abandono y el maltrato no cesan", indica Loli, una de las implicadas en el proyecto.

Pese a eso, hay lugares donde la problemática es menos extrema. "España es tercermundista en este aspecto", lamenta, aunque en Toledo perciben "más sensibilidad con la protección animal". "No hay un abandono alto, hay menos que en otros sitios", celebra.

En esta ciudad no se han encontrado situaciones graves de maltrato, aunque está "a la orden del día" por la "desidia" de las administraciones y "la poca dureza judicial". Con todo, en el albergue ubicado en la zona de Montesión atienden a 35 perros actualmente y cuentan con una capacidad para 40. No hay animales hacinados y están bien atendidos, aunque "podría mejorar".

El contrato con el Ayuntamiento también contempla la gestión de la adopción y acogida de mascotas, la vacunación antirrábica de 500 animales al año, reducir el tiempo de respuesta de recogida a 20 minutos y asumir mejoras en las instalaciones por un valor de 3.000 euros.

El estado de las dependencias de la perrera ha estado con frecuencia en la diana de la crítica, toda vez que se realizan intervenciones puntuales pero no una reforma integral.

Un centro "mejor"

Ahora el Consistorio quiere dar un paso más y atender una demanda "de hace años" en esta materia. El concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, avanza en la planificación de un centro de protección animal "con mejores y más amplias instalaciones y también para gatos".

Un proyecto que quiere promover este año. "Consistiría en unificar el servicio de perros y gatos en unas instalaciones más confortables con mejores medidas de higiene y salud", sostiene.

500 animales en la provincia

Dog Horse City gestiona también el servicio de recogida de animales y el albergue temporal financiado por la Diputación Provincial de Toledo por cerca de un millón de euros. Está destinado a municipios de menos de 50.000 habitantes que estén adheridas o soliciten su adhesión al servicio, el 80 por ciento del total.

Las instalaciones están en Méntrida (Toledo) y atienden a unos 500 animales, principalmente perros, pero también gatos y un santuario con especies de granja, estos últimos víctimas del maltrato.