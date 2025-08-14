Hallan en un pueblo de Toledo un complejo megalítico de 5.000 años sin precedentes que podrá visitarse gratis

Yacimiento de La Chorrera de Los Yébenes (Toledo). Ayuntamiento de Los Yébenes

En pleno corazón de la comarca de Los Montes de Toledo se ha descubierto un hallazgo arqueológico sin precedentes. Hace unos días, en el yacimiento de 'La Chorrera' situado dentro del término municipal de Los Yébenes (Toledo) se ha localizado un complejo megalítico de 5.000 años de antigüedad de "extraordinaria relevancia" en el panorama arqueológico nacional.

Según ha informado el Ayuntamiento de Los Yébenes, este hallazgo se enmarca dentro del proyecto 'Entre dos tierras' dirigido por el profesor Arturo Ruiz Taboada, arqueólogo de la Universidad Complutense de Madrid.

Este complejo megalítico está conformado por una estructura megalítica semicircular, de aproximadamente 40 metros de diámetro, formada por dos anillos de alineaciones de piedras.

El espacio central está rodeado de piedras cuidadosamente dispuestas con orientación este-oeste, lo que sugiere una función ritual y funeraria. La principal hipótesis apunta que podría tratarse de un espacio ritual utilizado desde el Neolítico y Calcolítico hasta la II Edad del Hierro, ya que no se han encontrado restos de hábitat.

El alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez Martín, ha subrayado la trascendencia del hallazgo para el municipio: "Nos encontramos ante un descubrimiento que quedará para siempre en la historia".

Con el objetivo de acercar este importante descubrimiento, el Ayuntamiento de Los Yébenes ha organizado una visita guiada gratuita al yacimiento de La Chorrera el domingo 24 de agosto. Los interesados deberán inscribirse en la Casa de la Cultura o llamando al teléfono 925 348 537.