García-Toledano: "La feria de agosto estaba muerta en Toledo y montamos la de más participación en 25 años"

José Vicente García-Toledano nos recibe en su despacho con una sonrisa de oreja a oreja y el programa de las fiestas de agosto en la mano. Son las terceras como concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Toledo. Por su emoción al 'vender' las actividades nadie faltaría a la cita. El hándicap: celebrarlas en el puente más festivo del año y con medio país pensando en la playa.

P.- Quiere que Toledo sea el epicentro del ocio de la provincia de Toledo y seguir potenciando el recinto ferial de La Peraleda. ¿Cómo se consigue?

R.- Este año tenemos tres terrazas de verano en La Peraleda, pasamos de una que había el año pasado a tres, y sumamos las carpas que funcionan desde el pasado fin de semana. Creo que esto convierte el recinto ferial en un lugar de ocio claro para los jóvenes.

Ofrecemos un programa variado sin olvidar la tradición, los toledanos van a poder beber agua de los botijos de la Catedral, van a tener conciertos de música en la plaza del Ayuntamiento, mercado medieval en Recaredo, pero este equipo de Gobierno tiene claro que La Peraleda es el recinto ferial de Toledo desde hace muchísimos años y queremos seguir potenciándolo para que nos acostumbremos a este espacio y disfrutemos de nuestras mejores fiestas y de nuestros mejores conciertos en él.

P.- Les han acusado de poner en riesgo el descanso de los vecinos. ¿Se cumplen los límites de ruido?

Estamos respetando las medidas. Como bien saben, en el Corpus pusimos en todas las carpas un limitador de sonido para proteger también el sueño de los vecinos, para que esto no sea un problema, y seguimos trabajando para mantener el equilibrio entre el ocio y el descanso.

P.- La oposición insiste en que en las carpas no se fomenta un ocio saludable.

R.- Mentiras, mentiras y más mentiras por parte de la oposición. Cuando ellos gobernaron no hicieron nada a nivel de control del ruido. Nosotros hemos puesto los limitadores de sonido y estamos en conversaciones con todas las personas afectadas. No solo en la zona de La Peraleda, sino donde hay cualquier problema de este tipo en la ciudad, y estamos teniendo conversaciones también con las empresas organizadoras de eventos y con las que tienen discotecas. Todos son comprensivos. Insisto en que estamos buscando un equilibrio entre todos que no se había buscado antes.

Las terrazas han hecho una inversión muy grande para poner pantallas acústicas. Hemos pasado de no hacer nada con el anterior equipo de Gobierno a todo lo que se está haciendo ahora para proteger a los vecinos.

P.- ¿Qué les trasladan los afectados?

Nos transmiten que se nota menos ruido en La Peraleda. Este mismo Corpus nos lo comunicaron, pero seguimos trabajando en lograr ese equilibrio, porque tiene que haber un buen ocio pero también una buena convivencia y descanso.

P.- ¿La Peraleda es un botellódromo?

Cuando la oposición habla de botellones debería recordar que en la fiestas ellos promovían recintos abiertos donde se hacían los botellones en los espectáculos, se podía entrar con alcohol y sin control. Ahora los ciudadanos acceden a un recinto vallado perimetral con un plan de protección, con una seguridad.

"Ahora nuestros hijos participan de forma segura en las actividades"

Hay controles de acceso para impedir la entrada con armas, cristales y alcohol. Ahora nuestros hijos participan de forma segura en las actividades.

Creo que hay una gran diferencia entre lo que hacían ellos, que sí era un verdadero botellón, y lo que hacemos nosotros, que es intentar tener recintos seguros. Sabemos que el 100 % no lo vamos a conseguir, pero por lo menos ponemos muchas medidas desde la primera fiesta que hicimos.

P.- En esta ocasión son cuatro carpas y en el Corpus fueron 10. ¿Por qué se ha producido esta bajada?

No es una bajada como tal, solo que el Corpus es la fiesta grande de Toledo y tiene una producción tan enorme que ofrece una dimensión mayor. Este año hemos comprobado la espectacularidad del recinto con el techado en la zona de las carpas, muy moderno, con el que dimos una fuerza tremenda al Corpus.

En agosto hemos hecho lo que consideramos que ofrece una buena oferta, adecuada a las necesidades de esta fecha. Hacemos una estimación con los hosteleros de Toledo, les preguntamos y trabajamos de forma conjunta. No queremos que ninguno se quede sin participar y se enfade, pero tampoco que haya un exceso de ofertas.

Dentro de esa estimación nos comentaron que para agosto creen conveniente la instalación de cuatro carpas. Sacamos la licitación y los hosteleros la han cubierto. Lo importante es que el trabajo se haga, se haga bien y se cubra la oferta del Ayuntamiento. El año pasado la feria de agosto quedó muy bonita y se llenó todos los días y este año esperamos la misma afluencia o más.

P.- ¿Ha habido alguna sanción por ruido?

El Ayuntamiento pone los medidores dentro de las carpas. Si suben el volumen, el sonido se apaga, por lo que no puede funcionar mejor. Somos los primeros interesados en el buen funcionamiento, no queremos que nos pase como le ha ocurrido a otras ciudades cercanas a Toledo que tienen una guerra de sonido una carpa con la otra y no se puede estar cómodo en ellas. Entonces en el Corpus hicimos esa mejora y la verdad es que comprobamos que podía estar en cualquiera de las carpas sin molestar a las otras.

P.- Han anunciado a Abraham Mateo como el plato fuerte musical. ¿Es el contenido que quiere Toledo?

Como concejal de Festejos pretendo ofrecer una programación muy amplia para todos los públicos, dar contenido a todo el mundo y que todo el mundo, sea de la edad que sea, pueda disfrutar de algunos conciertos. Por eso también hemos programado a dos grandes como Tamara y Francisco y varios conciertos en la plaza del Ayuntamiento, entre otros.

"Esperamos iniciar en poco tiempo las obras de La Peraleda y tener un recinto ferial a la altura"

P.- El recinto ferial tiene carencias evidentes y necesita una remodelación. ¿Qué pasa si no llega la financiación de Europa para acometer las obras?

El Ayuntamiento ha redactado un proyecto para solicitar fondos europeos que incluye la reforma íntegra de La Peraleda. En septiembre u octubre obtendremos una resolución y esperamos que en poco tiempo podamos iniciar las obras y tener un recinto ferial a la altura de la capital regional que somos. Cumpliríamos con una demanda histórica de Toledo.

P.- ¿Y si no llegan los fondos cómo actuaría el Ayuntamiento?

Estamos trabajando en la mejora desde que llegamos. El año pasado cerramos un vertido al río Tajo desde la Peraleda y este año hemos cerrado otro. Eso ha conllevado una reforma de toda la canalización de aguas del recinto ferial y de las terrazas.

Queremos cuidar nuestro río y hemos empezado por ahí y ya se han hecho reformas para que se puedan instalar los camiones de baños, por ejemplo, en condiciones de seguridad y protegiendo nuestro río.

Tenemos en mente, si no nos concedieran los fondos europeos, aunque esperamos que sí, ir haciendo poco a poco actuaciones, mejorando cosas, paulatinamente.

Cuando llegamos nos encontramos una Peraleda sin servicios esenciales. Una Peraleda que vertía residuos al Tajo. Una Peraleda sin ninguna infraestructura, nada más que unos baños de obra construidos hace muchísimos años, y lo vamos mejorando. Pero queremos más: montar un recinto ferial a la altura de Castilla-La Mancha.

P.- Ha completado dos años de gestión en Festejos, ¿en qué se nota su mano?

En todo. Es la seña de identidad de este equipo de gobierno. Hemos pasado de la nada al todo. Nosotros recibimos una feria de agosto muerta y hemos montado la de mayor participación en 25 años. Este año incluimos, aparte de todos los conciertos gratuitos, un concierto de pago como es el de Abraham Mateo porque, como bien saben, hay artistas que ya no hacen conciertos gratuitos.

"Los cachés de los artistas son sumamente altos y los ayuntamientos tenemos dificultades"

P.- Quizá se esperan más conciertos y de más nivel tratándose, como bien dice de la capital de Castilla-La Mancha. Pero quizá eso es incompatible con que sean gratuitos.

Los cachés de los artistas son sumamente altos y los ayuntamientos tenemos dificultades para afrontar solos estos conciertos de gran nivel, pero yo quiero tener a los mejores en Toledo porque la ciudad se lo merece, aunque algunos no pueden ser gratuitos porque no tenemos un presupuesto infinito. Intentamos fomentar la gratuidad, eso sí, y negociamos para que los precios no sean muy altos cuando son de pago, pero a mí me gusta que los toledanos puedan ver en Toledo a Melendi y no se tengan que ir a Madrid. Y la gente lo agradece.

P.- ¿Toledo va a incorporar alguna fiesta en 2026?

Tenemos en la cabeza celebrar el primer Halloween de la ciudad. Nunca se ha hecho una programación específica en esas fechas y completaría la anual. Ojalá podamos llegar para este año.

P.- ¿Habrá novedades con las luces de Navidad después del cambio de adjudicataria el año pasado?

La Navidad es uno de mis bebés, es la época del año que más me gusta, y cuando tienes la oportunidad de poner luces a tu ciudad es muy emocionante.

El año pasado sacamos la licitación y pasamos de tener como adjudicataria a una gran empresa, como es Iluminaciones Ximénez, a otra nueva vinculada con el Grupo Prilux, que tiene su fábrica en el Polígono Industrial de Toledo, por lo que todos los trabajadores estaban especialmente emocionados e ilusionados con iluminar su ciudad en esas fechas.

El balance fue muy positivo si nos fijamos en las cifras: de no llegar al millón de turistas con la anterior Corporación pasamos a los tres millones de visitantes en Navidad. El año pasado recibí algunos ataques por haber dicho que el objetivo era superar a Vigo y lo importante es que el año pasado Toledo ganó a Vigo.

Vamos a continuar con la marca de este equipo de Gobierno de celebrar la Navidad con mucha ilusión, con muchas ganas, con actividades para todos los barrios y muchas en el Casco Histórico. Pero siempre hay que mejorar y así lo haremos.

P.- Respecto a los carnavales, hay cierto 'gafe' con el desfile que no se ha podido celebrar.

Tengo mi espinita clavada porque el tiempo me debe dos carnavales en la ciudad de Toledo, porque los dos carnavales ha llovido. Hemos tenido mala suerte, pero me comprometo a organizar los mejores carnavales de la historia de la ciudad de Toledo.

Lo que ya hemos hecho es acabar con la aberración que hizo el PSOE eliminando el eje Zocodover- plaza del Ayuntamiento del Carnaval. Yo quiero que mis hijos, cuando crezcan, vivan un carnaval precioso por las calles de Toledo que, como cuando yo era joven, llene no solo Zocodover y la Plaza de Ayuntamiento, sino también todas las discotecas y los negocios de alrededor.

Queremos que las actividades organizadas en la ciudad generen riqueza y si eliminas propuestas estás quitando también el pan de nuestros vecinos.

P.- ¿Se plantean incorporar el certamen de peñas a las fiestas de agosto o se mantendrán solo en el Corpus?

Cuando llegamos nos encontramos un Corpus que tenía uno o dos conciertos en la puerta de Bisagra, un par de días en el Ayuntamiento, y poco más. Y ahora tenemos un recinto digno de los grandes festivales, como es La Peraleda, conciertos de primerísimo nivel para todos los públicos y una fiesta regional de primera, que hemos aupado en solo dos años. Y la creación de las peñas de Toledo ha ayudado mucho. Estoy encantado porque están funcionando de manera excelente.

Este año además vamos a tener la iniciativa de generar peñas desde la Universidad de Castilla-La Mancha porque la base del éxito de esta iniciativa y de la proyección a futuro está en los jóvenes.

Esto fomenta la convivencia entre los vecinos de Toledo, el sentido de pertenencia y el cariño entre unos y otros. Y vamos a trabajar mucho para que siga siendo un éxito cada año. Y si este año había cuatro o cinco peñas más, el año que viene no queremos que sean 10 o 12 y seguir creciendo.

P.- ¿Percibe un cambio real en ese sentido de pertenencia?

La gente este Corpus no se ha ido de vacaciones, se ha quedado a disfrutar de su ciudad, de sus fiestas grandes. Y el año que viene habrá más público todavía.

P.- Es más complicado conseguir que los toledanos no se vayan de vacaciones en el puente de agosto...

Mucha gente recibe sus vacaciones en agosto y es de justicia que puedan viajar y disfrutar como crean conveniente. Pero nosotros preparamos las mejores fiestas para todos los que estén. Escuché un día una crítica porque ahora se celebraban muchos eventos en la ciudad y yo respondo que los toledanos tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a tener alternativas de ocio y disfrutar.

"Las fiestas en La Peraleda generan riqueza: unos mil empleos y siete millones en el Corpus"

P.- ¿Qué volumen de negocio genera en Toledo la celebración de las ferias de agosto, el Corpus o un evento relevante?

El impacto es claro. Las fiestas en La Peraleda generan riqueza: unos mil empleos y siete millones en el Corpus, entre la gente que monta las producciones, los proveedores, los hosteleros, etcétera. Es que se genera muchísimo negocio. Yo lo puedo corroborar porque tengo un negocio enfrente de la estación del AVE y cada vez que hay eventos en Toledo suben las ventas.

En agosto se genera algo menos porque la dimensión de la fiesta, de la producción, no es tan alto. También estamos satisfechos con que las licitaciones públicas que sacamos en estas fechas se están cubriendo con los productores y hosteleros de la ciudad. Eso quiere decir que el dinero cuando hacemos los eventos se queda dentro de la ciudad.

P.- Se ha quedado desierta alguna licitación, por ejemplo en las carpas o en la producción de conciertos, ¿a qué lo atribuye?

Eso tiene muchísimos matices y es una realidad que viven las concejalías de Festejos de todos los ayuntamientos de España. Ahora mismo la mayor parte de los ingresos que tienen los artistas procede de sus actuaciones en directo y tienen muchísimo trabajo pero también unos cachés muy altos. En los últimos años han subido muchísimo. Entonces es muy difícil la contratación de grandísimos artistas. Hay que hacer una gran labor para que los mejores vengan. A eso se une que más del 90 por ciento ya no realizan conciertos gratuitos. O sea, no puedes contratarlos para eso porque no vendrían. Entonces hay que buscar el equilibrio de la mejor manera entre los gratuitos y los de pago.

"Con respecto a las producciones, todo vale cuatro veces más que hace dos o tres años"

Con respecto a las producciones, todo vale cuatro veces más que hace dos o tres años y de ahí lo ocurrido con algunas licitaciones. A veces es difícil llegar con el presupuesto que tenemos. Me gustaría que todo el mundo fuera consciente de que para nosotros los festejos son muy importantes y trabajamos al máximo para que la gente disfrute, pero este concejal entiende que es más importante la ayuda a domicilio o tener instalaciones deportivas. Me encantaría que aumentara el presupuesto de festejos, porque iba a montar unas fiestas tan impresionantes que los madrileños se vendrían a Toledo si coincidieran con San Isidro, pero entiendo las prioridades. Hay cuestiones más importantes.

P.- ¿Entonces no habrá más presupuesto para festejos el próximo año?

Vamos a seguir evolucionando, como estamos haciendo hasta ahora, pero no podremos subir mucho más el presupuesto.

Nosotros sacamos las licitaciones conforme a los costes reales e intentamos que se cubran. Se algún concurso se queda desierto buscamos los matices para conseguir que salga adelante. Le pongo un ejemplo: ahora mismo está abierta la licitación de la pista de hielo de Navidad, que el año pasado quedó desierto porque hubo una empresa que en el último momento retiró su oferta para irse a otra ciudad. Ha recibido la penalidad correspondiente por parte del Ayuntamiento de Toledo, pero al final generó un concurso desierto.

Nosotros intentamos sacar todos los concursos con tiempo, que se cubran y en las mejores condiciones. Trabajamos para que se adjudiquen siempre, pero entendiendo que el dinero de Toledo no se regala. Esta concejalía no va a regalar el dinero de los toledanos, o sea, va a cobrar lo que realmente valen las cosas.

P.- Han descartado los fuegos artificiales por el alto riesgo de incendios, ¿la decisión es permanente?

Me encantan los fuegos artificiales y me encantaría poner unos fuegos artificiales que fueran la delicia de todo el mundo porque creo que los toledanos nos conocen tanto al alcalde como a mí. Nos gusta hacer y que no nos lo cuenten, pero hemos descartado los fuegos porque hay una alerta grave con los incendios y hay que empatizar.

"Hemos descartado los fuegos artificiales porque hay una alerta grave con los incendios"

Hace unos años se quemó la isla del Tajo próxima a La Peraleda justo en unas fiestas y no vamos a celebrarlos con todos los incendios que estamos viendo ahora mismo. La Junta de Comunidades pone unas unas reglas en esta época del año y esas reglas las cumplimos. Es verdad que hay una excepción con las ferias y fiestas, pero lo vemos muy peligroso. Si las fiestas del Sagrario no fuesen en agosto, tendríamos esos fuegos artificiales magníficos y espectaculares, pero ahora nos decantamos por la seguridad.