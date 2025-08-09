Adjudicado el tren turístico de Toledo por 860.000 euros al año: Mantendrá la parada para la foto en el mirador del Valle

El Ayuntamiento de Toledo ha adjudicado a la empresa 'Trainvision' la explotación del servicio del tren turístico de la ciudad por un canon anual de 860.000 euros al año.

La actual concesionaria mantendrá la gestión dos ejercicios con la posibilidad de otros dos de prórroga. Solo dos licitadoras optaron a la adjudicación del contrato. La descartada fue 'J Moreno e Hijos' con una puja de 802.000 euros, al ser la oferta al alza el principal criterio de adjudicación.

El Consistorio ha hecho 'negocio' con este procedimiento. Las arcas municipales ingresarán 235.000 euros más del canon mínimo fijado en el pliego de condiciones, próximo a los 625.000 euros.

Los 860.000 euros de canon también superan a los 740.000 euros de la anterior concesión, firmada en 2017 para cinco años más prórrogas.

El servicio se desarrollará con un máximo de dos vehículos circulando de forma simultánea pero de forma coordinada para evitar coincidir en los mismos puntos.

Menos caos de tráfico

La cabecera estará en la cuesta de los Capuchinos, como ocurre desde finales de 2024 cuando el actual equipo de Gobierno municipal decidió acabar con la parada en la cuesta de Carlos V donde se originaban problemas de tráfico.

Además está autorizada una parada en el mirador del Valle para que los turistas puedan tomar la tradicional instantánea de la panorámica de la ciudad.

El precio actual del viaje del trenecito con auriculares es de 10,50 euros para adultos y de 7,50 para niños.

La concesionaria mantendrá un punto físico de venta de tiquets en la cuesta de los Capuchinos, que deberá retirar al finalizar la jornada, así como la venta en el propio tren.

El horario de la actividad será de 10:00 y las 00:00 horas, si bien podrá ser modificado a petición del adjudicatario, previa autorización municipal expresa por parte de la Junta de Gobierno Local.

No podrán operar otros trenecitos

Toledo no se llenará de trenes turísticos. El Consistorio ha blindado la posibilidad de que empresas privadas puedan operar de manera indiscriminada con un servicio similar al adjudicado. El objetivo es evitar problemas de movilidad, seguridad, tráfico y masificación turística. Solo habrá un operador.

Esta posibilidad se abrió por el reciente cambio en el régimen regulador de los servicios de transporte turístico que cuentan con horarios, frecuencia de paso y paradas con subida y bajada de viajeros a discreción tras una sentencia del Tribunal Supremo del 25 de noviembre de 2024.

El dictamen recalca que esta actividad no constituye un "servicio público" sino una actividad económica a desarrollar en régimen de libre concurrencia, aunque sujeta a la necesaria autorización municipal "con las limitaciones fijadas por cada Ayuntamiento".

Un informe emitido el 3 de julio por el área de Movilidad del Consistorio acuerda conceder una única licencia de tren turístico en Toledo, "una vez analizadas las características morfológicas de la ciudad, la afluencia de turistas y la movilidad peatonal y vehicular, entre otros aspectos".