El barrio de La Legua de Toledo contará con 60 nuevos árboles para dar sombra y más vida a los vecinos
La mayoría serán almeces y se instalarán en calles y rotondas a lo largo de tres fases.
El barrio toledano de La Legua contará con 60 nuevos árboles, en su mayoría almeces, que se instalarán en diversas calles y rotondas a lo largo de tres fases.
Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Toledo tras la aprobación en Junta de Gobierno local de la modificación del proyecto de actuación urbanizadora 'Ampliación de los Cigarrales de Vistahermosa'.
La modificación aprobada incluye las siguientes actuaciones:
- Fase 1: 1 alcorque y 1 árbol.
- Fase 2: 13 alcorques y 19 árboles.
- Fase 3: 25 árboles.
- Fase 4: 11 alcorques y 15 árboles.
El objetivo es dar respuesta a las demandas de los vecinos que exigían mayores zonas de sombra en el barrio, así como una mayor sostenibilidad.