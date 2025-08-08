Alerta por aire contaminado en Illescas (Toledo): se recomienda limitar las salidas al exterior

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emitido a las 19:25 horas de este viernes una alerta por mala calidad del aire en la ciudad de Illescas (Toledo) tras haberse superado el umbral de información a la población por material particulado (PM10).

Se recomienda que las personas con problemas respiratorios, ancianos y niños no pasen largos periodos de tiempo al aire libre y, en general, se limite la realización de esfuerzos físicos prolongados en el exterior.

El pasado martes, la Junta de Comunidades advirtió de la llegada a la región de una masa de aire procedente del Sáhara que ha coincidido con la segunda ola del verano que ha dejado temperaturas de hasta más de 42 ºC en lugares como Toledo.

Consejos

En el hogar se debe limitar el tiempo de ventilación de viviendas, especialmente durante las horas de mayor concentración de partículas, mantener las ventanas cerradas si se percibe polvo en suspensión o mala calidad del aire.

¿Qué son las PM10?

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro).

Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o estacionarias, y un 77,9 por ciento de la cantidad total emitida de PM10 procede del polvo resuspendido existente en la atmósfera.