Toledo incorporará en septiembre dos agentes a VioGén en un verano con "aumento de casos" de violencia machista

La Policía Local de Toledo asignará un equipo formado por dos agentes, un hombre y una mujer, para adherirse al protocolo VioGén que se firma este viernes con la Policía Nacional justo en un momento en el que la asociación de mujeres María de Padilla alerta sobre un "aumento significativo" de casos de violencia de género registrados en la capital desde el pasado mes de mayo.

El convenio que permitirá a la Policía Local participar en el seguimiento y acompañamiento de todas aquellas mujeres víctimas de violencia de género en la capital se trata de un protocolo "particular" que, según ha adelantado a EL ESPAÑOL- EL DIGITAL CLM la concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Toledo, Inés Cañizares, se realiza en función de los casos y el riesgo concreto de cada municipio. También en función de los recursos humanos que cada localidad pueda aportar.

En este sentido, Cañizares ha informado de que en Toledo "no hay víctimas de riesgo extremo, sino que se trata de riesgos leves o nulos". No obstante, el Gobierno municipal no tiene aún acceso a la base de datos donde se refleja esta realidad, documento del que podrá disponer cuando los agentes asignados a VioGén comiencen a prestar este servicio "sin supervisión".

Cañizares ha explicado que, a lo largo de este verano, los dos agentes recibirán una formación concreta que les proporcionará la Policía Nacional y que, previsiblemente, finalizará en el mes de septiembre, momento en el cual se incorporarán activamente al programa VioGén.

En este momento, ha indicado, los casos se asignarán al 50 % entre ambos cuerpos policiales.

Protocolo revisable

El convenio que se rubrica este viernes, de más de 40 páginas, establece también la "estrategia y la forma de trabajar", es decir, la actuación concreta de los agentes.

En este sentido se define, por ejemplo, que será función de la Policía Nacional realizar las actuaciones previas a la toma de medidas judiciales para el maltratado.

Este convenio es "revisable", ha señalado la edil, quien ha indicado que "si los parámetros cambian" se podrían destinar más efectivos.

"Es un protocolo que no puede ser estático ni inflexible porque la finalidad última es proteger a las mujeres", ha argumentado.

Sobre si los presentes o futuros maltratadores pueden sentir "más presión" para cesar en su actividad por la puesta en marcha de esos recursos de la Policía Municipal, Cañizares ha considerado que "este refuerzo hará que se lo piensen dos veces". No obstante, ha elogiado la labor de la Policía Nacional en la materia porque hacen este trabajo de manera "muy efectiva y eficiente".

UFAM

La concejal de Vox, grupo que gobierna en coalición con el PP en el Ayuntamiento de Toledo, también ha abogado por "ampliar el espectro" de la denominación VioGén.

En este sentido, ha argumentado que la protección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también se produce en niños por parte de sus progenitores.

Por ello, ha abogado por adoptar la nomenclatura UFAM, Unidad de Atención al a Familia y Mujer.

Aumento de casos

Por otro lado, la asociación de mujeres María de Padilla de Toledo ha alertado sobre el aumento "significativo" de denuncias que han recibido entre los meses de mayo a junio de mujeres sometidas a violencia de género.

Sofía Hebrail, presidenta de la asociación, ha asegurado a EL ESPAÑOL- EL DIGITAL CLM que el verano "siempre trae consigo un aumento de casos". Sin embargo, se ha mostrado "aún más preocupada este año" porque "estamos recibiendo llamadas prácticamente a diario".

"Este mes de junio ha estado muy alterado. La situación de algunas mujeres que han acudido a nosotras resulta miedosa", ha subrayado. Por ello, ha valorado de manera positiva la adhesión del Ayuntamiento al programa VioGén.

Hebrail ha indicado que la ayuda principal que reclaman las mujeres que acuden a la asociación es psicológica y que ha notado un incremento de aquellas que preguntan sobre la disposición de casas de acogida, servicio del que no disponen por falta de recursos económicos.

Cuando una mujer acude a María de Padilla en busca de ayuda, el centro abre un protocolo de actuación coordinado entre los servicios psicológicos y jurídicos del centro.

Según la valoración realizada, derivan el caso al Instituto de la Mujer y, en caso de que la denunciante no desee recibir esa ayuda que presta el Gobierno de Castilla-La Mancha, le ofrecen apoyo y acompañamiento psicológico constante, "si ellas quieren".

"Lo primero que valoramos es el grado del estado de ánimo y les ayudamos a interponer una denuncia en la comisaría", ha señalado, "aunque pocas de ellas lo hacen".

Gente joven

Según Hebrail, la edad de las denunciantes oscila entre los 40 y 50 años y lamenta que "a pesar de ser gente joven no conozcan aún las herramientas de las que disponen" para solucionar su situación y buscar apoyo.

Dentro de los servicios que ofrece la asociación, como la terapia individualizada y la de grupo, las mujeres "comparten sus experiencias y encuentran apoyo mutuo en un entorno seguro y confidencial", ha indicado.

Hebrail también ha subrayado que mantienen contacto directo con el programa VioGén "para asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con las mejores prácticas y políticas públicas en la materia porque nuestro objetivo es brindar un apoyo integral y empoderar a las mujeres para que puedan superar la violencia y reconstruir sus vidas".

En estos momentos, la asociación presta terapia psicológica a ocho mujeres.