Pedro, uno de los atrapados del tren Madrid-Toledo: "Anduvimos 2 kilómetros por la carretera hasta llegar a Pantoja"

Los usuarios habituales de los trenes que circulan a diario en la línea Avant Toledo-Madrid, gran parte de ellos trabajadores, ha comentado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, la situación "de locura" que vivieron ayer. Aún este martes, a algunos de ellos les persigue la incertidumbre para planificar sus viajes de esta semana.

La falta de tensión de la catenaria entre Yeles y La Sagra, de la línea férrea Madrid-Sevilla, afectó la tarde de este lunes a varios usuarios que viajan entre Madrid y Toledo a diario.

Algunos se quedaron atrapados en el tren que paró junto al municipio de Pantoja. Otros con los que ha hablado este diario venían de otras ciudades españolas y llegaron a su destino tres horas más tarde de lo habitual.

Pedro es uno de los pasajeros que la tarde de este lunes quedó atrapado en uno de los trenes que se pararon en Pantoja. Salía de Madrid con destino a Toledo en el convoy de las 19.55 horas.

Ha relatado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que los pasajeros del tren no se lo pensaron dos veces y, tras comprobar que a lo largo de los 20 minutos de recorrido se había quedado parado varias veces, le dijeron al revisor que les dejaran salir.

Al principio se opuso, "yo lo entiendo, es su responsabilidad", pero al comprobar que "estábamos debajo de un puente junto a la carretera", al final nos dejó salir.

Ha comentado que caminaron cerca de dos kilómetros para alcanzar el municipio y que allí se encontró con un amigo cuya mujer le iba a recoger y se volvieron juntos a Toledo.

"Es la cuarta o quinta vez que pasa". "Todo esto es una locura", ha señalado, a la vez que pone en valor la solidaridad de la gente.

Autogestión

Ha indicado que en el tren había situaciones de todo tipo. Dos mujeres embarazadas, otra familia que venía del médico de Madrid con su hijo pequeño y unos turistas que estaban "perplejos".

"Los pasajeros nos autogestionamos", ha indicado, a la vez que ha informado que la máquina del tren "esta vez" tenía agua.

Pedro es usuario habitual. Lleva 12 años utilizando el servicio de Avant Toledo-Madrid y asegura que "esto va a durar mucho tiempo" porque las infraestructuras "son las que son".

"Las infraestructuras son las mismas y se han triplicado los servicios con la liberación del sector", ha lamentado. "Es necesario mejorar las infraestructuras".

Incertidumbre

Raúl ya se las sabe todas en esto del AVE y, tras 15 años de utilización del servicio, este martes se ha ido en coche a Madrid desde Toledo.

"Vi las noticias anoche y consulté el canal de usuarios de afectados de Toledo y no me lo pensé", ha asegurado.

El problema lo tiene de cara al miércoles y la incertidumbre que esta situación le genera porque debe viajar a Barcelona y hacer el enlace desde Madrid. "Lo veo mal porque a las 7:00 llego a Madrid y a las 7:22 me sale el de Barcelona".

Afortunado

Álvaro venía de la Cumbre de la ONU de Sevilla y, habitualmente, hace enlace en Madrid para regresar a Toledo, su lugar de residencia. "Con suerte, ayer me fui en coche y lo dejé aparcado en Atocha. Si no, me hubiera quedado tirado". Aún así llegó a su casa a las dos de la madrugada.

Ya en Sevilla "vi que estaba pasando algo raro" y que no salían los trenes a las horas estipuladas y ni siquiera les había asignado las vías.

Su tren salió a las 19:45 horas y a lo largo del camino realizó varias paradas. Ha relatado que en Córdoba les anunciaron que había una incidencia y que "se pararía un rato".

Por fin, llegaron a Puertollano y allí les comunicaron "que no sabían cuánto tiempo tendrían que parar allí" porque los trenes que habían salido con anterioridad al suyo estaban parados más delante en la vía.

Transcurrida media hora, les indicaron que intentarían retomar el viaje, aunque fuese a otra vía y "nos llevaron a Ciudad Real" donde estuvieron parados otra hora más.

Sin incidentes, el tren Sevilla-Madrid saldría a las 19:33 y llegaría a Madrid a las 22:15 horas. Este lunes, alcanzó la capital a las 0:22 horas.

"El personal del tren nos decía que nos diéramos con un canto en las narices, que no éramos los que peor lo teníamos".

Viendo la situación que aún este martes persiste con pasajeros que han pasado la noche en el tren, ha asegurado que "encima me siento afortunado".