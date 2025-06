Dos "superhombres" de la Guardia Civil vigilan en Toledo una extensión que es cuatro veces la de Madrid

"¡Son de la hostia. ¡Son superhombres!", exclama Daniel Timón cuando habla a las claras de los dos únicos agentes del Seprona que desde marzo se encargan de vigilar la comarca natural Montes de Toledo, una de las primeras reservas cinegéticas de España, con una extensión de 218.008 hectáreas. Es casi cuatro veces la capital de España, que tiene una superficie de 60.800 hectáreas.

El portavoz y secretario jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Toledo se refiere a los dos llaneros solitarios vestidos de verde que velan por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola o forestal en esta zona.

Tratan además de luchar contra los vertidos y la contaminación del medio ambiente, el comercio ilegal de especies protegidas, actividades cinegéticas y de pesca irregulares. También de la defensa de los espacios naturales, la prevención, investigación y extinción de incendios. En esta retahíla tampoco falta el patrimonio histórico, como los castillos y los yacimientos arqueológicos, amén de instalaciones, infraestructuras, vías férreas y tendidos eléctricos en plena naturaleza.

Montes, ríos, cotos...

A las puertas del verano y las vacaciones, los dos agentes del Seprona no tienen días ni horas suficientes al año para vigilar los Montes de Toledo. De norte a sur se extiende entre los ríos Tajo y Guadiana, con 35 municipios y pedanías; y está delimitada de este a oeste por las comarcas de La Mancha y La Jara.

Esta pareja de funcionarios se encuentran con relieves como la sierra de San Pablo o la del Castañar; y macizos como los de Rocigalgo, Chorrito o Pocito. Entre los ríos que entran en sus competencias, el Algodor y sus 90 kilómetros de longitud, además de los embalses del Torcón y Guajaraz.

De las 35 poblaciones, destaca con diferencia el término municipal de Los Yébenes, uno de los más grandes de España con 676,98 kilómetros cuadrados, el tamaño de la ciudad de Madrid. Es una amplísima zona también con una vasta extensión de masa forestal, donde también se encuentra la finca Los Quintos de Mora, propiedad del Estado.

Afortunadamente, cuentan con la colaboración de 38 agentes medioambientales de la Junta de Comunidades, de los 93 que hay en toda la provincia. Estos funcionarios, reconocidos como agentes de la autoridad y de Policía Judicial, tienen diversas competencias en la protección del medio ambiente, como la investigación de incendios.

Otros tiempos

Los últimos del Seprona, y sus compañeros de Seguridad Ciudadana, tienen sus oficinas en un edificio acondicionado y cedido por el Ayuntamiento de Los Yébenes a la Guardia Civil: una antigua residencia de mayores en desuso convertida en un acuartelamiento provisional esperando la ejecución del nuevo, del que se desconoce la fecha de construcción. Si el consistorio no hubiera reaccionado así, los agentes se habrían ido a las dependencias del instituto armado en Mora, a 15 kilómetros, y el municipio se habría quedado sin efectivos.

Muy lejos quedan los nueve agentes del Seprona que vigilaron estas tierras: cuatro en Los Yébenes y cinco en San Pablo de los Montes, a 50 kilómetros. El último de esta patrulla se fue el año pasado y el tercero en discordia de Los Yébenes lo hizo a primeros de año, reduciéndose su plantilla a dos. "Antes había más personal y menos trabajo; y ahora es al contrario. Esta empresa no funciona bien, la gestión es muy mala", se quejan amargamente en los pueblos de la zona.

La Guardia Civil lleva años sin convocar vacantes para estas dos patrullas, y sus vecinos han visto cómo los pocos agentes que la componían se han jubilado. "Lamentablemente, la del Seprona en Los Yébenes sigue sus pasos muy de cerca", apuntan en este municipios de 6.000 habitantes.

Esta falta de personal en una zona con una vasta extensión y riqueza medioambiental lleva a los demonios a los paisanos. La prevención de incendios forestales o la vigilancia de la vía férrea de alta velocidad "es ínfima, y los delincuentes se aprovechan de ello", critican.

Al hilo de eso, citan los últimos incidentes relacionados con el robo de cable en la línea del AVE y se remontan al verano pasado, cuando sustrajeron unos catorce kilómetros del cableado de cobre de alta tensión. Y en octubre un delincuente de 47 años murió en Los Yébenes al caer la torreta de la luz. Sucedió dentro de un coto, a la altura del kilómetro 130 de la N-401, cuando estaba encaramado para llevarse cable. El ladrón, dominicano y residente en Mora, se precipitó desde una altura de unos siete metros.

Una antigua residencia de mayores cedida por el Ayuntamiento de Los Yébenes como dependencias de la Guardia Civil. Google Maps

Aquel suceso provocó que hasta el alcalde, Jesús Pérez, pidiera a través de las redes sociales la colaboración ciudadana para avisar ante cualquier movimiento de persona o vehículo sospechosos que vieran. Y esta semana respondió sorprendido cuando EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM le preguntó por la patrulla del Seprona en su pueblo: "Pensaba que eran tres los agentes, no dos".

"Estamos expuestos"

En San Pablo de los Montes, con 6.000 hectáreas de monte público, se echan a reír cuando se toca este tema. "Cuando estaba la patrulla del Seprona en condiciones, se hacía un trabajo muy bueno. Pero al irse los últimos agentes, estamos expuestos a un montón de delincuentes", dice un paisano.

"Esto no tiene ni pies ni cabeza, no lo entiendo", afirma su alcaldesa, María Eva García. "Tenemos muchas hectáreas de monte público y no tenemos a nadie que las controle. Hay cotos de caza que están arrendados, pero hay muchas zonas en las que hay solo un agente medioambiental para toda la zona", se queja.

María Eva García se reunió en enero por separado con la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, y el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, por unos robos en diciembre. Les planteó la falta de seguridad, pues solamente hay un agente en el cuartel de San Pablo de los Montes, al que va únicamente cuando está de servicio. "Queremos que haya más presencia, tanto de Seguridad Ciudadana como del Seprona", reclama.

Mal generalizado

Con todo, ¿por qué la Guardia Civil no aumenta la plantilla del Seprona en esta comarca? "Alguien en la Dirección General o de la Secretaría de Estado de Seguridad decide que no salen. No es decisión de la Comandancia de Toledo o de la Zona de Castilla-La Mancha", aclara Pedro Rodríguez, secretario provincial de la asociación profesional Jucil. "Es un mal generalizado, no solamente del Seprona de Los Yébenes; a nivel nacional hay numerosas vacantes que no se cubren. También dudo que si habría agentes interesados en esas vacantes si salieran", advierte.

"Hay una reestructuración de las patrullas del Seprona en la región", señala Daniel Timón, de AUGC. En la última relación de vacantes por méritos, que deberían estar cubiertas para finales de verano, no aparece el destino de Los Yébenes. Sí hay una plaza para cada patrulla en Talavera de la Reina, Illescas (Toledo), Elche de la Sierra (Albacete), Huete (Cuenca), San Clemente (Cuenca), Socuéllamos (Ciudad Real) y Cabañeros (Ciudad Real), mientras que han salido dos en Viso del Marqués (Ciudad Real). Sucede igual en las capitales de Toledo y Ciudad Real para el Pacprona, la Patrulla de Comandancia de Protección de la Naturaleza.

Cada año, para la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, los alcaldes de Los Yébenes y de San Pablo de los Montes se reúnen con los guardias civiles destinados en los Montes de Toledo, y cada año comprueban que son menos agentes del Seprona en esta comarca. El próximo 12 de octubre seguramente se repetirá la escena con los dos "superhombres" de Daniel Timón.