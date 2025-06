El Ayuntamiento de Toledo asumirá la totalidad de la TO-23 en 2026: "Es un marrón heredado de Tolón"

El Ayuntamiento de Toledo espera asumir la titularidad de la TO-23 en su totalidad a mediados de 2026, fecha estimada en la que finalizarán las obras de ejecución del carril bici y la pasarela peatonal que unirá los barrios de Santa Bárbara y el Polígono. Los trabajos se desarrollan acorde a los plazos establecidos.

El Ministerio de Transportes condicionó la construcción de este carril bici y la pasarela peatonal a que el Ayuntamiento asumiera la titularidad de la carretera cuando las obras hubieran finalizado.

Así, la Junta de Gobierno del 3 de agosto de 2022 tomó conocimiento del proyecto de construcción de una pasarela peatonal y ciclista sobre el paso inferior soterrado de la TO-23 y la rotonda que da acceso al centro comercial Luz del Tajo, en la calle Arlés.

El Gobierno municipal también aprobó en esta Junta de Gobierno que, una vez concluidas las obras, se le entregaría el tramo asociado al proyecto.

La actuación finalizará, previsiblemente, entre julio y octubre de 2026. En el momento en el que recepcione la obra, el Ayuntamiento deberá asumir la vía como propia.

"Esto es un marrón heredado de una mala gestión de la anterior alcaldesa, Milagros Tolón, a la que el ministerio metió un gol", han señalado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

Por otro lado, y ante la ampliación del polígono industrial en 700.000 metros cuadrados que el Gobierno municipal ha iniciado, también el Ministerio pone condicionante sobre esta vía.

Mapa incluido en el proyecto firmado con el Ministerio de Transportes.

Así, ante la ampliación del suelo industrial, obliga al Ayuntamiento a tener asumida la titularidad de la vía antes de ejecutar el desarrollo urbanístico. Y advierte de que, en caso de que no lo haya hecho, "será condición inexcusable y previa que se tramite y autorice un proyecto de reordenación de accesos".

Costes sin definir

Los costes de mantenimiento de esta vía todavía no han sido calculados por el Gobierno local, señalan estas mismas fuentes, coincidiendo con lo que ha expresado este martes el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, durante la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento.

"El cálculo inicial debería ser recalculado porque habrá más requerimientos de mejoras o prestación de servicios" por la ampliación del polígono industrial, ha indicado el edil.

En este sentido, Delgado ha informado de que el proceso de asunción de la TO-23 todavía no se ha concretado y que es "difícil" calcular los costes, aunque el Gobierno municipal "habrá hecho ya algunos números, pero no todos porque la ampliación del polígono industrial no estaba prevista".