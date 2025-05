José María Alfaro, presidente de la FAI: "El problema de vivienda que tiene Madrid llegará a Toledo más pronto que tarde"

"El problema acuciante de vivienda que tiene Madrid acabará llegando a Toledo más pronto que tarde". La advertencia ha sido lanzada por el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, durante una jornada celebrada este jueves en la capital toledana.

La frase resume la inquietud que comparten el sector y las administraciones: el acceso a la vivienda se está complicando de forma acelerada en Toledo y su provincia, arrastrado por la presión habitacional existente en la comunidad madrileña y por un mercado con una oferta cada vez más reducida ya que no se está poniendo "ladrillo de obra nueva".

La jornada, organizada por FAI y la Asociación de Inmobiliarias de Toledo (Al Toledo) en el Hotel Cigarral Santa María, ha puesto negro sobre blanco un diagnóstico compartido: hay un desequilibrio entre oferta y demanda que no deja de crecer, especialmente en el mercado del alquiler. Y lo más preocupante es que ese desajuste no tiene visos de corregirse si no se adoptan medidas urgentes.

Alfaro ha explicado que Madrid recibe cada año en torno a 100.000 nuevas personas, pero el ritmo de construcción en la capital es muy inferior a la demanda habitacional que generan. "El resultado es una presión que se está extendiendo como una mancha de aceite" a las provincias limítrofes como Toledo, ha explicado.

Y ha puesto el foco en el mercado del alquiler, que considera en situación "directamente dramática". Según ha detallado, "en Toledo la oferta de alquiler ha bajado un 33 % en los dos últimos años, mientras que la demanda ha subido un 36 %".

Como consecuencia, un escenario que ha considerado "insostenible": en localidades de la comarca de la Sagra como Illescas o Seseña el alquiler mensual de una vivienda de tres habitaciones ronda ya los 1.000 euros. "No hay una sintonía entre la renta disponible de las familias y los precios de la vivienda", ha advertido.

Toledo capital

En la misma línea, la presidenta de Al Toledo, María del Carmen Jara, ha añadido que en la capital toledana la situación es también "complicada", porque "no hay oferta y hay mucha demanda, sobre todo en alquiler".

"Hace dos años un alquiler rondaba los 550 o 600 euros. Hoy hablamos de entre 850 y 900". ¿La consecuencia? Un proceso de selección despiadado: "Los propietarios hacen un auténtico casting para elegir a quién alquilan. Mucha gente se queda fuera y nosotros estamos hasta tristes de no poder ayudar a esas personas", ha reconocido.

El fenómeno es especialmente visible en barrios de la ciudad de Toledo como el Polígono, donde la demanda de vivienda se ha incrementado especialmente desde la apertura del Hospital Universitario. Muchos trabajadores quieren vivir allí cerca para evitarse los atascos, ha explicado.

Falta obra nueva

"Estamos en un contexto en el que por cada tres hogares nuevos que se necesitan, solo se construye uno", ha lamentado Alfaro. Según los cálculos del Banco de España, ha recordado, se necesita construir 600.000 viviendas en los próximos cinco años.

"Lo que hace falta es un Plan Marshall de vivienda", ha asegurado, por lo que ha llamado a las administraciones estatal, autonómica y local a coordinarse para "hacer frente a esta escasez" que, según ha dicho, la última Ley de Vivienda no ha hecho más que empeorar. "Hay que poner en marcha obra nueva y recuperar vivienda existente", ha pedido.

La visión municipal

Desde el Ayuntamiento de Toledo, el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha insistido en que el Consistorio está trabajando para facilitar el acceso a la vivienda.

Ha asegurado que existe un catálogo de suelos "bien estructurado" que permite actuar tanto desde la Empresa Municipal de la Vivienda, a través de la promoción propia, como a través de licitaciones a promotores privados.

Por último, ha felicitado a los organizadores de la jornada y ha valorado que aporten "seguridad jurídica" a todos los actores que participan en el mercado inmobiliario.