El arzobispo de Toledo oficia la misa funeral por el Papa Francisco en la Catedral: "Era un místico en la calle"

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha oficiado este viernes en la Catedral Primada la misa funeral en honor al Papa Francisco tras su fallecimiento. Lo ha definido como "un místico de la calle que siempre quiso ser pobre. "Ha vivido pobre, ha muerto pobre y nunca tuvo que hacer ninguna acción por los pobres, porque nunca dejó de serlo", ha reflexionado.

Al acto han acudido varias personalidades políticas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la delegada del Gobierno central en la región, Milagros Tolón, y representantes del Ayuntamiento de Toledo, además de otras autoridades civiles y militares.

Cerro Chaves ha expresado que le unía al Papa "mucha vinculación afectiva y efectiva", recordando que en los últimos meses ha estado con él cuatro o cinco veces. "Como buen jesuita, era místico contemplativo en la acción de estar con la gente", ha afirmado.

"Sus discursos duraban dos o tres minutos, pero lo que decía llegaba. Decía mucho e incluso se atrevió a decir que lo de Gaza es un genocidio, pues se trata de un planteamiento de violencia y venganza", ha afirmado.

"Hacía sentirte importante"

El arzobispo también ha destacado que el Pontífice era una persona que "hacía sentir importante" y no tenía prisa, porque sus audiencias privadas "nunca duraban menos de una hora".

"Te miraba a los ojos y te hacía sentir que le interesaba todo lo tuyo y que no había nada tuyo que no le interesase. Siempre me preguntaba por el anterior arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez", ha confesado.

Por último, Cerro Chaves ha puesto en valor que el Papa Francisco era "un hombre que escuchaba". "No solo miraba, sino que escuchaba. Nunca empezaba con sus discursos, sino que primero decía 'contadme, decidme, habladme'. Esa escucha al otro y sentirse escuchados es algo que necesita la sociedad actual", ha afirmado.

Vinculación con Castilla-La Mancha

El arzobispo ha destacado la relación del Papa Francisco con Toledo y con Castilla-La Mancha a través de los numerosos encuentros y recepciones en Roma.

Además, ha afirmado que "el primer nombramiento que hizo el nuncio de su santidad a través de, por supuesto del Papa Francisco, fue como arzobispo de Toledo".

También ha recordado el encuentro del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y la entonces alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, con Francisco en Roma. Y la recepción "con las Madres de la Esperanza", en la que fue "abrazando uno por uno a todos los niños, como muestra del interés real y la importancia que daba a las cosas".