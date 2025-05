Tolón contesta al reto del Ayuntamiento sobre el trasvase: "Que Velázquez lo defienda en el congreso europeo del PP"

La delegada del Gobierno de España en Castilla- La Mancha y ex alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ante el órdago del portavoz popular en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, para manifestarse juntos contra el trasvase Tajo-Segura ha sido tajante: "Ante el presidente del Gobierno he dicho siempre no al trasvase".

Así se ha manifestado Tolón a preguntas de los periodistas en la romería del Valle sobre el reto planteado por Alcalde, quien le indicó "que nos diga día y hora, a ver si se atreve".

Tolón ha comentado que cuando fue alcaldesa de la ciudad en la anterior legislatura, fue a Murcia "a decir no al trasvase", lo que propició que fuera nombrada "persona non grata" en la comunidad murciana. Ahora invita al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, a hacer lo mismo en el congreso que se celebra en Valencia del PP Europeo.

"Yo invito al señor Velázquez, ahora que va a estar en esa reunión que tienen en Valencia, que diga como alcalde de Toledo lo mismo que dije yo siendo alcaldesa: no al trasvase", ha manifestado.

Así, ha pedido al PP "que sea coherente", porque, a su juicio, el grupo popular en el Ayuntamiento nunca apoyó los recursos que presentó el consistorio contra el trasvase Tajo-Segura. "Mañana Velázquez tiene la posibilidad en Valencia de decir delante de sus mayores que no está de acuerdo con el trasvase".

"Que lo diga en Toledo y en Valencia, porque yo como delegada del Gobierno no le he escuchado, y tampoco escuché nunca al grupo popular en el Ayuntamiento, siendo alcaldesa", ha sentenciado.