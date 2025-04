El PP saca adelante en el Senado la petición de gratuidad de la R-5 durante las obras en la A-5

La presión que está ejerciendo el PP para lograr la gratuidad de la autopista de peaje R-5 mientras duren las obras del soterramiento de la autovía a A-5 en la ciudad de Madrid ha dado un paso importante este martes.

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular (GPP) que exige al Ministerio de Transportes asumir el coste del peaje durante los dos años de trabajos previstos.

La iniciativa, defendida por la senadora talaverana Carmen Riolobos y presentada junto a sus compañeros por Toledo Vicente Tirado, Israel Pérez y Miguel Ángel de la Rosa, ha salido adelante con el voto en contra del PSOE.

Una medida "urgente"

Los senadores del PP han subrayado que "la gratuidad de la R-5 es una medida justa, necesaria y urgente, mientras duren las obras de soterramiento de la A-5". "Beneficiará a cuatro comunidades (Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía), a seis provincias (Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz, Cádiz y Sevilla) y a 12 millones de habitantes", han añadido.

Desde el GPP recuerdan que tras el inicio de las obras de transformación de la A-5 en el Paseo Verde del Suroeste, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad han impulsado un Plan de Movilidad para minimizar las afecciones al tráfico tras la reducción a la mitad de los carriles de acceso y salida de la ciudad. "El MITMA tiene la obligación de apoyarlo", han reclamado.

En ese contexto, los senadores del PP consideran que hacer gratuita la R-5 durante el periodo de obras es coherente con lo que ya se ha hecho en otras infraestructuras similares como la AP-7 en Alicante o la AP-9 en Galicia.

A su juicio, la medida no solo descongestionaría la A-5, sino que además "reduciría la contaminación y el impacto sobre la seguridad, el tráfico y los tiempos" de acceso a Madrid, como también han solicitado el Ayuntamiento de Talavera o los gobierno de Cstilla-La Mancha y de Extremadura.

"El uso de la R-5 es una alternativa muy buena para acoger una parte importante de los vehículos que no podrán acceder por la A-5, para descongestionar la autovía de Extremadura, según los estudios técnicos que ha realizado la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), que gestiona la R-5", ha manifestado Carmen Riolobos durante el debate.

La senadora castellanomanchega ha calificado de "intolerable" que la comunicación Madrid-Talavera-Extremadura "sea peor que el siglo pasado". Además, ha criticado duramente la falta de inversiones en infraestructuras en esta zona: "El AVE de Extremadura sigue sin llegar, el tren convencional no se electrifica y no haya billetes, los autobuses no cubren las necesidades, el carril central no se construye y, mientras tanto, se regalan 750 millones a Marruecos para trenes, se invierten 3.000 millones en trenes en Cataluña y hayamos pagado los vicios sexuales del ministro Ábalos".

Esta moción aprobada en el Senado se suma a las iniciativas impulsadas por los ayuntamientos de la provincia de Toledo afectados por las obras, liderados por el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. En las últimas semanas, varios municipios han aprobado mociones similares en sus plenos para exigir al Ministerio de Transportes un trato igualitario respecto a otras comunidades.