Los detalles de la novillada benéfica a favor del Hospital de Parapléjicos de Toledo: cartel y precio de las entradas

El salón de actos del Hospital Nacional de Parapléjicos ha acogido este martes la presentación oficial del cartel de la novillada benéfica que tendrá lugar el próximo sábado 12 de abril en la plaza de toros de Toledo.

El acto ha contado con la asistencia de Marco Pérez y Pedro Rufo, novilleros anunciados en mano a mano, así como de Sagrario Carabaño y Mónica Alcobendas, la directora de gestión y directora del Hospital respectivamente. Por parte de la empresa Eventos Mare Nostrum, comparecieron Nacho Lloret, director de la misma, y Eduardo Martín Peñato, en representación de la propiedad del coso.

El festejo, en el que se lidiarán reses de Montealto, nace con la finalidad de recaudar fondos para la investigación en lesión medular, una causa que el mundo taurino ya apoyó el año pasado con gran éxito.

Las localidades se pueden adquirir desde ya en la web www.torostoledo.com, por un precio que oscila entre 20 y 50 euros. Además, las taquillas del coso abrirán físicamente los días 11 y 12 de abril. También se han puesto en marcha promociones especiales para peñas y colectivos que se pueden consultar en el teléfono de información 695 201 966.

Ilusión de los novilleros

Durante la rueda de prensa, Marco Pérez, número uno en el escalafón de novilleros, ha expresado su ilusión por participar, desinteresadamente, en esta iniciativa y en cuajar una tarde de toros inolvidable. "Cuando me lo propusieron no me lo pensé. Y hoy, simplemente dando un paseo por el Hospital y respirando todo lo que aquí se realiza, te das cuenta de la importancia que hay que darle a la vida y a la labor que los médicos hacen por toda la sociedad", ha afirmado.

Por su parte, Pedro Rufo, hermano del matador Tomás Rufo, debutará con picadores en su tierra. "La ilusión ante una cita como es el debut con caballos es máxima. A ello se une la responsabilidad de la causa por la que vamos a torear. El día 12 tiene que ser un acontecimiento en todos los sentidos y voy a poner lo máximo de mi parte para que así sea", ha asegurado.

La directora de gestión del Hospital Nacional de Parapléjicos, Sagrario Carabaño, ha indicado que "es un honor que también este año el mundo taurino se sume con esta nueva iniciativa, que vuelve a poner el foco en la investigación en beneficio de las personas con lesión medular. No queda otra que dar de nuevo las gracias al mundo del toro por su solidaridad. Ya el año pasado se volcaron con el motivo del 50 aniversario del Hospital. Ojalá este año se repita el éxito".

La recaudación de la novillada del día 12 se podrá destinar a áreas claves del centro, como la instalación de monitores no invasivos, la formación para el diseño de dispositivos de impresión 3D personalizados o la mejora de recursos digitales que optimicen la comunicación y accesibilidad dentro del hospital.

Cartel de la novillada benéfica.

Aplazamiento de Illescas

Por su parte, el empresario Nacho Lloret ha agradecido el aplazamiento de la Corrida de la Juventud de Illescas, programada para el mismo día, con el objetivo de no interferir en la asistencia de público de Toledo.

"Queremos agradecer públicamente el aplazamiento de la Corrida de la Juventud de Illescas. Al Ayuntamiento, a los toreros, a la empresa Maxitoro y muy especialmente a Andrés Roca Rey por su sensibilidad. Ha demostrado su grandeza como figura del toreo e incluso se ha comprometido a asistir a la novillada de Toledo", ha asegurado.

Respecto a la finalidad de lo que se recaude en la novillada, Lloret concluyó que "es un orgullo ver como la tauromaquia siempre responde con generosidad y altura de miras cuando se le plantean causas como la que presentamos hoy".