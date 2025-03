Una "ola brutal de agua" inunda y destroza el prestigioso complejo de esquí acuático de Seseña

Las lluvias de las últimas semanas han destrozado el complejo de esquí acuático de Seseña (Toledo) 'Botaski', debido a que han quedado arrasados dos lagos artificiales y el nivel del agua ha subido ocho metros. Por ello, piden ayuda a las administraciones para la reconstrucción y para continuar con la actividad deportiva.

Así lo ha asegurado a la agencia de noticias EFE el director de 'Botaski', Ricardo Botas, asegurando que se sienten "solos". Por ello, piden al Ayuntamiento, a la Diputación de Toledo y a la Junta que "vean lo ocurrido en un complejo que está considerado como uno de los mejores centros de esquí del mundo".

Tal y como ha explicado, hasta que no baje el agua no podrán cuantificar los daños y mientras tanto no saben qué hacer "más que confiar en que las administraciones les echen una mano para limpiar todo y poder continuar con la actividad".

Como ha relatado, la gente de la zona estaba preocupada por que la mota que hay al lado del río Jarama desde hace 50 años pudiera romperse y llegar a la vía del tren que va hacia Aranjuez y a la potabilizadora de Aguas Castilla-La Mancha.

Aunque ha aguantado, se ha roto por la parte de arriba y eso ha hecho que "haya entrado una ola bestial con una corriente salvaje de ocho metros de agua al complejo".

"Momento muy complicado"

A través de sus redes sociales, 'Botaski' ya avisó la pasada semana de que el complejo estaba pasando "un momento muy complicado debido a las inundaciones. Por ello, la empresa activo su alerta roja y canceló sus actividades náuticas.

'Botaski' comenzó su andadura en Seseña en el año 2001 y desde entonces ha acogido cinco campeonatos del mundo y 28 de Europa. Además, este año se había previsto albergar de nuevo el campeonato mundial clasificatorio, el campeonato de Europa junior a medios del mes de junio, el campeonato de Europa de windsurf a finales de julio y el récord en octubre.