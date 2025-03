El político Joaquín Romera lleva un año esperando la valoración de su discapacidad: "Cientos de toledanos están peor que yo"

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha denunciado este viernes el "colapso" del Centro Base de Discapacidad de Toledo, dependiente de la Consejería de Bienestar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que todavía no ha resuelto el proceso de valoración de su discapacidad tras el ictus que sufrió en septiembre de 2023.

A través de su perfil en redes sociales, Romera ha explicado que registró su solicitud en ese centro el 1 de marzo de 2024, cuando recibió el alta tras seis meses en el hospital. Sin embargo, un año después, "aún no he recibido ninguna comunicación ni aclaración".

"Hoy he llamado para preguntar cómo iba y me han dicho muy amablemente que ahora están resolviendo lo registrado en agosto de 2023. Somos muchos los que esperamos esto y es una pena que el sistema no funcione y que la gestión vaya mal, muy mal", ha señalado el vicepresidente.

"Hay cientos de toledanos que a buen seguro que están peor que yo y deben estar desesperados por esta demora", ha lamentado Romera, que ha indicado que "solo me queda sonreír y decirles que, pese a las trabas y los retrasos, somos los manchegos más luchadores por nuestros problemas que aquellos que los tienen que gestionar".

Pese a que Castilla-La Mancha ha vuelto a ser este año la comunidad autónoma con mejor valoración en los servicios de dependencia, esta saturación a la hora de valorar la discapacidad lleva años siendo denunciada por el Tercer Sector, sindicatos y usuarios.