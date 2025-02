El PSOE reitera el "riesgo de desprendimiento" de una torre de la muralla de Talavera de la Reina: "Está apuntalada"

El PSOE del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha vuelto a denunciar este martes la situación de la muralla en la calle Carnicerías, reiterando que "corre riego de desprendimiento" y exigiendo al Ayuntamiento de "tratarla urgentemente".

El concejal socialista, Sergio de la Llave, ha criticado la actitud del concejal de Patrimonio, Enrique Etayo, argumentando que si la torre 8 de la muralla ubicada en la calle Carnicerías no tuviera ningún tipo de riesgo "no estaría apuntalada".

"No me sirven las excusas del concejal. Vuelvo a reafirmarme en mis palabras. Corre riesgo de desprendimiento y lo reafirmo además con rotundidad, porque han pasado siete meses y más allá de poner puntales y de crear un vallado que lo que hace es recoger suciedad, no han hecho nada más", ha expresado.

Además, ha lamentado que a pesar de que se preguntó por este asunto hasta en dos ocasiones en el pleno, "el concejal emplea a los medios de comunicación para contestarnos y la verdad es que nos habría gustado que nos hubiese contestado directamente a nosotros".

Vegetación en el entrono

Por otro lado, De la Llave ha criticado la decisión municipal de plantar árboles pegados a la muralla de la calle Corredera del Cristo. "Es un jardín botánico fruto de la improvisación y las ocurrencias, porque junto a la muralla no se tiene que plantar vegetación por motivos de conservación, porque las plantas y el arbolado afectan mediante sus raíces a la conservación del patrimonio cultural, porque produce una retención de humedad que también perjudica la conservación de nuestro patrimonio", ha expresado.

Según el socialista, están "totalmente de acuerdo en renaturalizar la ciudad", recordando que "durante la pasada legislatura plantamos más de 1.300 árboles e incluso Europa nos reconoció como la ciudad de Castilla-La Mancha que más árboles había plantado" pero "el señor David Moreno, en esas ocurrencias, ha visto que hay espacio frente a la muralla y se ha puesto a plantar vegetación y arbolado en un punto donde todos estaremos de acuerdo que no se tiene que plantar".

Asimismo, ha recordado que en 2015 ya se hizo una recomendación sobre la no plantación de vegetación justamente en la muralla en la que el también portavoz de Vox se ha puesto a plantar árboles. "Le da por plantar cipreses, que más allá de dar ese aspecto de cementerio urbano, es una de las especies más alérgicas que hay", ha lamentado.

Por último, ha informado que el PSOE ha realizado un escrito a la administración competente en patrimonio cultural para mostrar su preocupación sobre la plantación de esta vegetación junto a la muralla, "para que tomen cartas en el asunto".