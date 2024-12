El Ayuntamiento de Toledo destinará 2 millones en 2025 a amortizar préstamos y otros 538.313 euros a pagar intereses

Los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo para 2025 contemplan una partida de 2,05 millones para amortizar parte del principal de dos préstamos que fueron formalizados en 2022 por un importe de 17 millones de euros. Asimismo, las cuentas para el próximo año incluyen otra partida de 538.313 euros para el pago de intereses.

Así consta en el proyecto de presupuestos aprobado por la Junta de Gobierno Local de la semana pasada, que asciende de 109,1 millones de euros. Sus principales cifras están siendo analizadas por los grupos municipales la Comisión de Hacienda, en donde hoy continúan las comparecencias de los concejales de Gobierno para explicar las líneas maestras de cada una de sus concejalías.

El Ayuntamiento de Toledo suscribió hace dos años un crédito con Eurocaja Rural por valor de 9 millones de euros de los que, a finales de 2024, quedarán 7,94 millones por amortizar. Una cantidad que se rebajará en 1,05 millones en 2025 por lo que el capital vivo de este préstamo a finales del año que viene quedará reducido a 6,88 millones de euros.

Fin periodo de carencia

Un ejercicio en el que también está previsto comenzar a devolver los 7,99 millones concedidos por Caixabank, al finalizar el período de carencia. Para hacer frente a esta primera anualidad, el Consistorio de la capital regional destinará 999.250 euros por lo que el capital pendiente de pago se situará en 6,99 millones de euros. A finales de 2025 la deuda con estas dos entidades financieras se situará en los 13,88 millones de euros frente a los 15,94 millones con los que acabará 2024.

El Ayuntamiento no sólo devolverá capital, sino que también tendrá que hacer frente al pago de los intereses de esta deuda financiera. El capítulo 3 del estado de gastos recoge una partida de 538.313,61 euros. De ellos, 366.706,43 euros irán destinados a su abono. “Los gastos financieros se incrementan un 153% a causa del inicio de la amortización del segundo de los préstamos suscritos una vez finalizado el período de carencia”, señala la memoria que acompaña al proyecto de presupuestos.

Una deuda de 27,7 millones

La deuda a largo plazo que mantiene el Ayuntamiento de Toledo no se circunscribe a estos dos préstamos puesto que, en la actualidad, asciende a 27,79 millones de euros frente a los 25,51 millones con los que acabará en 2025.

Otro capítulo del debe tiene que ver con el dinero que el Consistorio tiene que devolver al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por el dinero recibido de más en los ejercicios de 2008 y 2009 por la vía de Participación en los Ingresos del Estado. Una vez realizadas las liquidaciones definitivas de ambas anualidades el saldo a favor de las arcas del Estado fue de 6,06 millones de euros, que todavía se están devolviendo. Al acabar este año, la deuda se ha reducido hasta situarse en 1,7 millones de euros. En 2025, el saldo deudor caerá en otros 202.205,1 euros por lo que la cifra pendiente se situará a finales del próximo ejercicio en 1,5 millones de euros.

La estructura de la deuda tiene en cuenta un apartado más y que tiene que ver con el pago a la sociedad ‘Condominio Once de Noviembre siglo XXI’ de las expropiaciones del conocido como Nudo Norte que supuso la construcción de una gran rotonda antes del puente de Parapléjicos, que también fue desdoblado. La contabilidad municipal incluye una deuda de 10,13 millones de euros -la cantidad aumenta año a año- que el Ayuntamiento debe abonar a esta sociedad por la expropiación de la Clínica del Rosario. Las obligaciones aparecen recogidas en un segundo convenio firmado por ambas partes en 2022 y que, en la actualidad, el actual concejal de Planeamiento, Florentino Delgado, discute al considerarlo contrario a los intereses municipales.

Nudo Norte

“Desde el punto de vista jurídico-administrativo, el convenio no me convence porque no hay una equivalencia proporcional entre el objeto y el precio que se paga. Además, he echado en falta una mayor defensa de los intereses municipales que se ven muy perjudicados”, señalaba Delgado en una entrevista publicada a principios de noviembre por El Español-El Digital de Castilla-La Mancha.

Por este motivo, el actual equipo de Gobierno ha pedido un dictamen a un catedrático de Derecho Administrativo que concluye que el convenio incluye elementos o factores que podrían ser causa de "nulidad radical". De ser así, estos 10 millones de euros de deuda desaparecerían.